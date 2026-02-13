La espera terminó. Tras cuatro meses de inactividad, la pelota vuelve a rodar en el ascenso argentino. Este viernes, con el duelo entre San Miguel y Central Norte, se pone en marcha la Primera Nacional 2026, un torneo que promete ser apasionante con 36 equipos luchando por el sueño de llegar a la Liga Profesional.

Este año, el certamen presenta novedades importantes en su estructura, un cambio radical en la televisación y la llegada de figuras de renombre que jerarquizan la categoría.

Formato: Zonas, Reducido y Descensos

La Primera Nacional 2026 mantiene la cantidad de 36 equipos, pero introduce variantes para hacer el torneo más extenso y competitivo:

Se divide en dos zonas (A y B) de 18 equipos cada una. Juegan todos contra todos, ida y vuelta. Novedad: Se agregan fechas de interzonales (clásicos o emparejamientos) en las jornadas 7 y 24.

Los ganadores de cada Zona juegan una por el primer ascenso. El segundo ascenso sale del , que disputan los ubicados del 2° al 8° puesto más el perdedor de la final. Descensos: Los últimos dos de cada zona perderán la categoría.

Las caras nuevas: El torneo recibe a dos gigantes descendidos de Primera: Godoy Cruz y San Martín de San Juan. Además, se suman los ascendidos Midland, Acassuso, Ciudad de Bolívar y Atlético Rafaela.

LPF Play: Cómo ver la Primera Nacional 2026

La gran revolución del año está en la pantalla. La AFA confirmó que el fútbol de ascenso se transmitirá a través de la nueva aplicación LPF Play.

Costo: El primer mes será gratuito; luego pasará a un sistema de suscripción paga.

Se puede descargar la app en celulares (Google Play/App Store), ver en computadoras vía web o instalar en Smart TV. Cobertura: Transmitirá todos los encuentros de la Primera Nacional y la Primera B.

Mercado de pases: Centurión, Lértora y Bologna

El mercado de la Primera Nacional 2026 estuvo movido y trajo nombres que prometen espectáculo: