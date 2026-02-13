Buenos Aires, 13/02/2026, edición Nº 4839

Primera Nacional 2026: Formato, dónde ver los partidos y las figuras del torneo

La espera terminó. Tras cuatro meses de inactividad, la pelota vuelve a rodar en el ascenso argentino. Este viernes, con el duelo entre San Miguel y Central Norte, se pone en marcha la Primera Nacional 2026, un torneo que promete ser apasionante con 36 equipos luchando por el sueño de llegar a la Liga Profesional.

Este año, el certamen presenta novedades importantes en su estructura, un cambio radical en la televisación y la llegada de figuras de renombre que jerarquizan la categoría.

Formato: Zonas, Reducido y Descensos

La Primera Nacional 2026 mantiene la cantidad de 36 equipos, pero introduce variantes para hacer el torneo más extenso y competitivo:

  • Fase Regular: Se divide en dos zonas (A y B) de 18 equipos cada una. Juegan todos contra todos, ida y vuelta.
  • Novedad: Se agregan fechas de interzonales (clásicos o emparejamientos) en las jornadas 7 y 24.
  • Ascensos: Los ganadores de cada Zona juegan una Final por el primer ascenso. El segundo ascenso sale del Reducido, que disputan los ubicados del 2° al 8° puesto más el perdedor de la final.
  • Descensos: Los últimos dos de cada zona perderán la categoría.

Las caras nuevas: El torneo recibe a dos gigantes descendidos de Primera: Godoy Cruz y San Martín de San Juan. Además, se suman los ascendidos Midland, Acassuso, Ciudad de Bolívar y Atlético Rafaela.

LPF Play: Cómo ver la Primera Nacional 2026

La gran revolución del año está en la pantalla. La AFA confirmó que el fútbol de ascenso se transmitirá a través de la nueva aplicación LPF Play.

  • Costo: El primer mes será gratuito; luego pasará a un sistema de suscripción paga.
  • Cómo acceder: Se puede descargar la app en celulares (Google Play/App Store), ver en computadoras vía web o instalar en Smart TV.
  • Cobertura: Transmitirá todos los encuentros de la Primera Nacional y la Primera B.
Mercado de pases: Centurión, Lértora y Bologna

El mercado de la Primera Nacional 2026 estuvo movido y trajo nombres que prometen espectáculo:

  1. Ricardo Centurión (Racing de Córdoba): El pase del año. Tras su paso por Bolivia, «Ricky» vuelve al país para tirar gambetas en el ascenso.
  2. Federico Lértora (Colón): El «León» regresa a Santa Fe tras cuatro años para devolver al Sabalero a Primera.
  3. Beto Bologna (Chacarita): Con 44 años, el ex River llega desde Defensa y Justicia para ser el dueño del arco funebrero.
  4. Mauricio Cuero (Deportivo Madryn): El colombiano buscará aportar su velocidad y desequilibrio en el sur.
