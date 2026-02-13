Primera Nacional 2026: Formato, dónde ver los partidos y las figuras del torneo
Compartí este artículo
La espera terminó. Tras cuatro meses de inactividad, la pelota vuelve a rodar en el ascenso argentino. Este viernes, con el duelo entre San Miguel y Central Norte, se pone en marcha la Primera Nacional 2026, un torneo que promete ser apasionante con 36 equipos luchando por el sueño de llegar a la Liga Profesional.
Este año, el certamen presenta novedades importantes en su estructura, un cambio radical en la televisación y la llegada de figuras de renombre que jerarquizan la categoría.
Formato: Zonas, Reducido y Descensos
La Primera Nacional 2026 mantiene la cantidad de 36 equipos, pero introduce variantes para hacer el torneo más extenso y competitivo:
Fase Regular: Se divide en dos zonas (A y B) de 18 equipos cada una. Juegan todos contra todos, ida y vuelta.
Novedad: Se agregan fechas de interzonales (clásicos o emparejamientos) en las jornadas 7 y 24.
Ascensos: Los ganadores de cada Zona juegan una Final por el primer ascenso. El segundo ascenso sale del Reducido, que disputan los ubicados del 2° al 8° puesto más el perdedor de la final.
Descensos: Los últimos dos de cada zona perderán la categoría.
Las caras nuevas: El torneo recibe a dos gigantes descendidos de Primera: Godoy Cruz y San Martín de San Juan. Además, se suman los ascendidos Midland, Acassuso, Ciudad de Bolívar y Atlético Rafaela.
LPF Play: Cómo ver la Primera Nacional 2026
La gran revolución del año está en la pantalla. La AFA confirmó que el fútbol de ascenso se transmitirá a través de la nueva aplicación LPF Play.
Costo: El primer mes será gratuito; luego pasará a un sistema de suscripción paga.
Cómo acceder: Se puede descargar la app en celulares (Google Play/App Store), ver en computadoras vía web o instalar en Smart TV.
Cobertura: Transmitirá todos los encuentros de la Primera Nacional y la Primera B.