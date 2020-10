¿Por qué tener una balanza digital en casa?

El clásico que se renueva. Algunas veces vista de reojo, pero necesaria. Un complemento clave cuando hablamos de controlar peso personal en casa y cuidar la salud para vernos mejor, mucho más si va asociado a una dieta y ejercicio indicado por un profesional, pero que se debe usar con conciencia para no caer en la obsesión simplista por un gramo más o uno menos que puede desalentar decididamente.

Lo cierto, es que cada vez más hogares del país incorporan este elemento, y las preferencias varían. Dando opciones que hasta hace algunos años atrás parecían impensadas más allá de la versión analógica. Diseños que unen tendencia con diseño, para adaptarse sin sobresalir a los ambientes actuales.

¿Cómo funciona y qué facilidades tiene la balanza digital moderna?

Acá te mostramos tips para que mejores tu experiencia con ella y la sumes a tu control.

Los adelantos en medicina asociada a la estética y lo saludable fueron creciendo y terminaron de comprobar lo que ya se sabía, inevitablemente, los kilos van unidos a la salud y debe haber un elemento que le ponga marco. Lo que en un inicio fue unas simples tablas de peso y altura, la clásica balanza mecánica antigua, que solía estar solo en farmacias, pasó a ser la tecnología de poder funcionar con dos pilas en la comodidad del hogar.

Y así, por estos días, tenemos a disposición prácticamente en cualquier casa de electrodomésticos o farmacia, una disponible. Saber de cerca cual se adapta mejor a lo que buscamos es esencial porque así podremos dar mejor seguimiento al peso.

Mientras la balanza analógica utiliza un mecanismo a base de un resorte que se nivela a los kilos recibidos, haciendo girar la perilla con números, corriendo el riesgo de descalibrarse seguido, y así no ser fehaciente, además de no poder movernos un instante, la balanza digital, como las que encontramos en Farmacia Morteo, operan a través de sensores que fijan el soporte en el que van los pies de forma que muestre al momento en el visor el correspondiente peso que está afirmando, llegando hasta los 150 kilos.

De esta manera, el resultado es de lo más preciso, instantáneo y simple. Como inconveniente, se debe prestar más atención a no golpearla y siempre debe estar en una superficie pareja.

Recomendaciones finales para un control exitoso

Como conclusión, si te incomoda tu peso actual, precisás bajarlo o mantenerte en él, una balanza digital es la mejor aliada, siempre que lleves con ella una conexión inteligente. Para eso, una vez comprada, comenzá midiendo tu IMC o puede que ya lo tengas, y a partir de ahí, y si es necesario, empezá a pesarte regularmente, es decir, una vez cada 7 días y anotarlo. No lo hagas a diario porque el cuerpo puede padecer retenciones, periodos menstruales u otras causas que te harán subir gramos y notar cambios, aun cuando no se fijen, que pueden hacerte creer que no hay logros.

Y siempre elegí un mismo horario y una misma vestimenta básica, sin consumo previo.

