Por qué algunas personas generan estos días más “patadas eléctricas”

(CABA) Cada vez que se toca un picaporte, a otra persona, la puerta del auto o cualquier cosa que sea más o menos conductora de electricidad, puede haber una “patadita”, una descarga eléctrica molesta aunque no peligrosa. Por cuestiones del clima, estos días secos, se hará notar más. ¿Por qué?

Durante la primavera y el verano, estas situaciones de descarga son más frecuentes. Según los especialistas, se debe al clima reinante durante estas estaciones. Un clima seco, al parecer, favorece a que este fenómeno sea más pronunciado.

La electricidad estática es un fenómeno causado por el desequilibrio entre las cargas positivas y negativas que tienen todos los objetos que hay en el mundo. Algunos materiales son más propensos a las cargas positivas: la piel y el pelo humano, la piel de animales, el cuero, el vidrio, el nylon y la lana. Otros materiales inducen a cargas negativas y hasta son aislantes: acrílico, acetato, rayón, poliéster, globos de goma y azufre. Materiales como el algodón, el papel o la madera no toman mucha carga ni negativa ni positiva.

“No representan un peligro para la salud de la mayoría de la gente pero el tamaño de la carga en términos de voltaje quizás te sorprenda”, afirma el experto Rhys Phillips. “Se han reportado casos de gente que llega a acumular hasta 15.000 vatios”, cuenta. En la Argentina, este fenómeno se está dando con frecuencia por el estado del tiempo que estamos teniendo. El aire contiene menos vapor de agua y la electricidad no encuentra salida para liberar la carga. Al quedar acumulada en los cuerpos, no se descarga hasta que entra en contacto con una superficie conductora. Ahí sí se produce la descarga. Cuando dos cuerpos tienen un chispazo se genera un intercambio de electrones y protones, lo que significa que la electricidad salta de una persona que ha acumulado la carga estática hacia una conductora.

Algunos consejos para evitar las descargas eléctricas:

• Humedecer la casa para tener más agua en el aire y perder cargas fácilmente.

• Caminar descalzos o evitar suelas de goma, ya que te aíslan del suelo y no permiten que te descargues.

• Caminar sin arrastrar los pies y esquivar las alfombras.

• Usar preferentemente ropa de algodón, que es un material menos propenso a adquirir cargas. La lana, en cambio, es más sensible a las acciones electrostáticas.

• Evitar los muebles de metal, porque captan la electricidad emitida por los aparatos eléctricos de la casa.

