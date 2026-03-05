El escenario político en la Ciudad de Buenos Aires sigue reacomodándose de cara al futuro. En este contexto, Pilar Ramírez, de La Libertad Avanza, actual presidenta del bloque libertario en la Legislatura porteña, analizó el presente de su espacio, defendió la gestión nacional y destacó el rol clave de Karina Milei en la construcción del partido.

En una reciente entrevista, la funcionaria fue contundente al evaluar el impacto de las políticas nacionales en el territorio local: «Hay un liderazgo marcado, que es el del presidente. La ciudad tuvo veinte años de caos y no se podía circular. Los piquetes se acabaron por la decisión de Javier Milei, de Patricia Bullrich y de Sandra Pettovello. Por eso digo que el que más ha hecho por los porteños este último tiempo fue el presidente», sentenció.

La relación con Jorge Macri: Oposición con diálogo

Un punto central de su análisis fue el vínculo que mantiene el bloque libertario con el oficialismo porteño. Ramírez dejó en claro su posición en la Legislatura: «Nosotros somos oposición en la Ciudad. Somos oposición consciente y responsable. Tratamos de que nos escuchen y llevar nuestros acuerdos para lograr las mejores leyes».

Aunque reconoció que actualmente existe un «diálogo institucional correcto» que antes no tenían, también marcó diferencias:

Autonomía legislativa: «A veces nos ponemos de acuerdo y a veces se enojan porque votamos en contra, pero nosotros vamos a ser siempre fieles a lo que creemos».

Crecimiento del espacio: Destacó que el bloque pasó de tener tres legisladores a catorce, consolidándose como una fuerza clave que logró impulsar debates importantes, como la baja del impuesto a los Ingresos Brutos.

Alineación de ideas: Valoró que la gestión de Jorge Macri intente acercarse al modelo libertario, entendiendo que «la Ciudad necesitaba orden».

El rol de Karina Milei y la mira puesta en 2027

Sobre el futuro del partido, Pilar Ramírez, de La Libertad Avanza, remarcó la importancia de fortalecer la estructura en la Ciudad de Buenos Aires bajo la visión de la Secretaria General de la Presidencia. «No me guío por la construcción pública, me guío por lo que es Karina y por lo que despierta en la gente», afirmó, mostrándose entusiasmada ante una eventual candidatura de la hermana del presidente.

Respecto a las especulaciones sobre la interna política y los recientes cambios en el gabinete nacional (como la asunción de Juan Bautista Mahiques en Justicia), la legisladora descartó conflictos y aseguró que responden a «necesidades de transformación profunda» impulsadas directamente por el jefe de Estado.

Finalmente, de cara a los próximos desafíos electorales, Ramírez bajó la ansiedad sobre posibles fusiones partidarias: «El 2026 va a ser un año de gestión. El 2027 será un año de decisión política donde estaremos pensando si alianzas sí o no. Lo que sí está claro es que nosotros queremos jugar con candidatos violetas».