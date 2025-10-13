Información General
Nueva vida en una esquina de Colegiales
‘Biasatti’, reconocida como una de las mejores casas de pastas de la ciudad, abrió un local donde concentra su producción y ofrece delicioso café y pastelería de primera calidad.
La gente del barrio está contenta porque, según dicen, la esquina de Jorge Newbery y Conde antes estaba apagada y ahora luce viva y activa. Inaugurado en abril último, el espacio que trajo luminosidad a ese rincón de Colegiales es el ‘Pastificio Centrale’, que concentra la producción de ‘Biasatti’, una elogiada casa de pastas y restaurante de Belgrano.
El nuevo local también viene en formato doble: allí pueden comprarse las icónicas pastas o sentarse a tomar un café y probar los espectaculares productos de pastelería de la casa.
Detrás de todo está la mano de los dueños de ‘Biasatti’. Son la pareja conformada por los chefs Milton Bertoni y Stefanía Langford. Dicen que ella va todas las mañanas a organizar el tema de la cocina y él se ocupa de la parte administrativa del nuevo local.
El espacio conjuga con el barrio, tiene ese aire de calma y cotidianidad que invita a relajarse. Su decoración es sobria con predominantes blancos y negros y ventanales con vista directa a la confección de pastas.
Entre los productos exhibidos hay harinas, aguas tónicas y cervezas importadas de Italia y quesos de producción nacional como pecorino, bocconcino y mozzarella fiordilatte.
Millones de peregrinos van a la Virgen gaucha: la fe del pueblo y sus luchas
QUE COMER
Mientras se toma café sentado, se ve gente que entra y sale a comprar pastas y los otros productos en venta. Son gente del barrio, muchos con perritos, saludan, se conocen entre sí y a la gente del mostrador.
El servicio de café, explican, utiliza granos de la firma Puerto Blest, desde Guatemala. Si así se lo desea, se lo puede pedir más calentito para hacerlo distinto de cómo se suele preparar a nivel barista en los cafés de especialidad -más bien frío-. Cuentan desde la difusión, que toda la maquinaria del flamante local fue importada desde Europa: sus hornos Rational, las batidoras Ambro, cafeteras italianas y hasta molinillos alemanes.
Entre las delicias de pastelería, en tanto, se destacan el riquísimo pistacho, los croissants y las cookies que están tan de moda. En ‘Biasatti Colegiales’ se ofrecen calentitas, con el chocolate casi derritiéndose. Un verdadero placer.
La Feria del Libro Antiguo celebrará a las escritoras argentinas
Nueva vida en una esquina de Colegiales
Merienda en un ícono porteño: qué ofrece y cuánto cuesta el café oculto del Kavanagh
Merienda en un ícono porteño: qué ofrece y cuánto cuesta el café oculto del Kavanagh
La Feria del Libro Antiguo celebrará a las escritoras argentinas
Nueva vida en una esquina de Colegiales
Jorge Macri le dio la bienvenida a Simone Biles, la mejor gimnasta del mundo, “Huésped de honor” de la Ciudad
Los árboles más antiguos de la Ciudad de Buenos Aires: un recorrido por los históricos 5 ejemplares que siguen en pie
Más leídas
-
Información General2 semanas ago
Millones de peregrinos van a la Virgen gaucha: la fe del pueblo y sus luchas
-
Información General2 semanas ago
Una emblemática calle de CABA que transporta a otra época: se encuentra en el barrio con mejor calidad de vida
-
Información General3 semanas ago
El estudio que reveló el barrio porteño con la mejor calidad de vida: por qué es el lugar ideal en la Ciudad de Buenos Aires
-
Información General2 semanas ago
El bloque que responde a Larreta en la Legislatura porteña criticó a Jorge Macri y propuso una rebaja del ABL
-
Información General2 semanas ago
Swiss Medical compró 100% del paquete accionario de Diagnóstico Maipú
-
Información General2 semanas ago
Milei tiene decidido reconfigurar el Gabinete para la segunda parte del mandato: el dilema de la mesa chica
-
Información General2 semanas ago
Declaran de interés un ciclo de la Fundación Ortega y Gasset
-
Información General2 semanas ago
Problemas de mudanza en escuelas de La Paternal