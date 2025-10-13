Nueva vida en una esquina de Colegiales

La gente del barrio está contenta porque, según dicen, la esquina de Jorge Newbery y Conde antes estaba apagada y ahora luce viva y activa. Inaugurado en abril último, el espacio que trajo luminosidad a ese rincón de Colegiales es el ‘Pastificio Centrale’, que concentra la producción de ‘Biasatti’, una elogiada casa de pastas y restaurante de Belgrano.

El nuevo local también viene en formato doble: allí pueden comprarse las icónicas pastas o sentarse a tomar un café y probar los espectaculares productos de pastelería de la casa.

Detrás de todo está la mano de los dueños de ‘Biasatti’. Son la pareja conformada por los chefs Milton Bertoni y Stefanía Langford. Dicen que ella va todas las mañanas a organizar el tema de la cocina y él se ocupa de la parte administrativa del nuevo local.

El espacio conjuga con el barrio, tiene ese aire de calma y cotidianidad que invita a relajarse. Su decoración es sobria con predominantes blancos y negros y ventanales con vista directa a la confección de pastas.

Entre los productos exhibidos hay harinas, aguas tónicas y cervezas importadas de Italia y quesos de producción nacional como pecorino, bocconcino y mozzarella fiordilatte.

QUE COMER

Mientras se toma café sentado, se ve gente que entra y sale a comprar pastas y los otros productos en venta. Son gente del barrio, muchos con perritos, saludan, se conocen entre sí y a la gente del mostrador.

El servicio de café, explican, utiliza granos de la firma Puerto Blest, desde Guatemala. Si así se lo desea, se lo puede pedir más calentito para hacerlo distinto de cómo se suele preparar a nivel barista en los cafés de especialidad -más bien frío-. Cuentan desde la difusión, que toda la maquinaria del flamante local fue importada desde Europa: sus hornos Rational, las batidoras Ambro, cafeteras italianas y hasta molinillos alemanes.

Entre las delicias de pastelería, en tanto, se destacan el riquísimo pistacho, los croissants y las cookies que están tan de moda. En ‘Biasatti Colegiales’ se ofrecen calentitas, con el chocolate casi derritiéndose. Un verdadero placer.