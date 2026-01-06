La inseguridad en el Conurbano no da tregua y esta vez la víctima fue una figura pública. El periodista Nicolás Wiñazki asaltado violentamente este lunes por la mañana en el partido de Hurlingham, vivió minutos de terror cuando dos delincuentes armados lo sorprendieron dentro de una propiedad.

El hecho ocurrió a las 7.30 en el barrio Parque Johnston. Los ladrones, que actuaron encapuchados y con armas de fuego, lograron reducir al conductor de TN y Clarín para despojarlo de dinero en efectivo y pertenencias de valor.

El botín: dólares, pesos y electrónica

Según confirmaron fuentes policiales, los asaltantes ingresaron a la casa, que se encuentra actualmente en obra y con cartel de venta, creyendo que estaba vacía. Al encontrarse con Wiñazki en el patio, la situación escaló.

El detalle de lo robado:

Divisas: 200 dólares estadounidenses.

200 dólares estadounidenses. Moneda local: 60.000 pesos argentinos.

60.000 pesos argentinos. Tecnología: Una computadora portátil y una consola Nintendo Switch perteneciente a uno de sus hijos.

Una computadora portátil y una consola Nintendo Switch perteneciente a uno de sus hijos. Mochila: Donde transportaba los objetos.

«Son bravos»: la estrategia para evitar una entradera mayor

El momento más tenso se vivió cuando los delincuentes exigieron revisar el resto de la vivienda. Wiñazki, manteniendo la frialdad, logró disuadirlos con una advertencia sobre los obreros que estaban por llegar: «Ahora vienen los pintores, mirá que son bravos».

En medio de la negociación, el periodista logró salvar su teléfono celular tras rogarle a los ladrones: «Soy periodista, ¿no me dejás el celular que es mi herramienta de trabajo?». Sorpresivamente, los atacantes accedieron al pedido antes de escapar.

Fuga en un auto robado en Morón

La investigación, a cargo de la UFI N° 8 de Morón y la Comisaría 1ra de Hurlingham, ya tiene una pista firme. Los delincuentes huyeron por el Acceso Oeste a bordo de un Peugeot 308 negro.

El relevamiento de las cámaras de seguridad confirmó que dicho vehículo tenía pedido de secuestro activo, tras haber sido robado días atrás en la zona de Morón. La policía bonaerense despliega un operativo cerrojo para dar con la banda que opera en la zona oeste.