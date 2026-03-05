La crisis en el consumo masivo arrojó un nuevo y alarmante indicador. La morosidad en electrodomésticos alcanzó niveles nunca antes vistos, golpeando de lleno la estructura financiera de los principales «pesos pesados» del sector retail en Argentina.

En el último año, la falta de pago en las financiaciones para estas compras más que se duplicó, saltando del 14,8% al 41,2% en promedio. Este escenario se explica por una «tormenta perfecta»: la abrupta contracción del poder adquisitivo de los consumidores y un recalentamiento insostenible en las tasas de interés.

El ranking rojo: Hasta un 70% de clientes sin pagar

El encarecimiento del costo de los créditos pegó de lleno en el corazón de empresas que llevan décadas en el mercado. Hoy, la morosidad en electrodomésticos (41,2%) supera ampliamente al promedio del crédito no bancario general (22,8%) y al crédito bancario a familias (9,3%).

El impacto varía según la cadena comercial, pero la tendencia es generalizada:

Coppel: Lidera el ranking de irregularidad con un alarmante 70% . Sus altos costos financieros, que llegan al 880% anual (CFT), exceden por lejos los ingresos asalariados.

Lidera el ranking de irregularidad con un alarmante . Sus altos costos financieros, que llegan al 880% anual (CFT), exceden por lejos los ingresos asalariados. Bazar Avenida: Seis de cada diez clientes no pueden hacer frente a las cuotas (morosidad superior al 60% ).

Seis de cada diez clientes no pueden hacer frente a las cuotas (morosidad superior al ). Cetrogar: La irregularidad de sus clientes trepó al 48% (contra un 17% del año anterior).

La irregularidad de sus clientes trepó al (contra un 17% del año anterior). Megatone: Sufre una falta de pago del 43% , alineada al promedio del rubro.

Sufre una falta de pago del , alineada al promedio del rubro. Frávega: Su morosidad se multiplicó por tres, pasando del 13% en 2024 al 39% a finales de 2025.

Su morosidad se multiplicó por tres, pasando del 13% en 2024 al a finales de 2025. Carsa y Naldo Lombardi: Presentan los índices más «bajos», con un 38% y un 25% respectivamente.

La paradoja: Precios a la baja, pero ventas desplomadas

La crisis obligó tanto a los fabricantes locales (como Peabody, que recientemente formalizó una convocatoria de acreedores) como a las cadenas a ajustar sus márgenes al límite.

Se da un fenómeno particular: los precios de estos productos cayeron un 6,6% en promedio en CABA, mientras que la inflación nacional superaba el 30%. Sin embargo, ni siquiera la baja de precios logró sostener el consumo frente a la imposibilidad de acceder a un financiamiento razonable.

Un derrumbe dramático en las ventas

El informe sectorial de la consultora Vectorial pone en números la gravedad de la situación. Las ventas en el último trimestre de 2025 cayeron un 18,6% en términos reales respecto al mismo período del año anterior.

El desplome afectó a todos los segmentos sin excepción:

Línea gris (informática): -26,8%

-26,8% Pequeños electrodomésticos: -25,2%

-25,2% Línea marrón (TVs, audio): -22,1%

-22,1% Línea blanca (heladeras, lavarropas): -10,1%

La explosión de la morosidad en electrodomésticos, sumada a la caída en unidades vendidas, deja al sector comercial en una posición de extrema vulnerabilidad de cara a los próximos meses, donde el desafío será recuperar la cadena de pagos sin asfixiar del todo la poca demanda existente.