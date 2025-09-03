Milei cierra la campaña en Moreno

Luego de la polémica generada por la difusión de audios de funcionarios y la posterior denuncia de espionaje por parte del Gobierno, el presidente Javier Milei volverá a meterse en la pelea electoral al cerrar este miércoles la campaña bonaerense con un acto en Moreno.

El jefe de Estado será el orador principal en el evento que se realizará en el Club Villa Ángela, ubicado en el barrio de Trujuy, donde estarán los dirigentes de La Libertad Avanza que competirán en los comicios del domingo, pero también los candidatos nacionales que lo harán en octubre.

De hecho, además del mandatario, se espera que durante la jornada tomen la palabra José Luis Espert, que encabeza la boleta para la Cámara de Diputados, y Sebastián Pareja, armador del espacio que también buscará una banca.

Si bien en las últimas horas circuló el rumor de que podría haber un cambio de sede, fuentes de la organización aseguraron a Infobae que no se modificará el lugar del encuentro, a pesar de los cruces por el operativo de seguridad entre las autoridades nacionales y de la Provincia de Buenos Aires.

El martes por la tarde, los miembros de la Casa Militar, el organismo encargado de la custodia del Presidente, se reunieron en el Salón Héroes de Malvinas de la Casa Rosada para terminar de definir el plan para el cierre de campaña.

El dispositivo que se llevará adelante cobra especial relevancia después de los incidentes registrados en las últimas actividades de La Libertad Avanza de las que participaron las principales figuras del Gabinete.

En la presentación de los candidatos, en la localidad de Junín, algunos militantes del oficialismo fueron agredidos por agrupaciones de la oposición cuando estaban llegando al evento.

Hace tan solo unos días, el propio Milei debió ser evacuado de una caravana por Lomas de Zamora luego de que un grupo de manifestantes comenzara a arrojar piedras contra la comitiva, que resultó ilesa.

Más recientemente, también la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, debieron abortar una recorrida por la ciudad de Corrientes por forcejeos con opositores al candidato libertario a gobernador, Lisandro Almirón.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, le envió una nota a Casa Militar en la que se le informó que hay “riesgos” de realizar el acto de este miércoles “en el lugar elegido en Moreno”, por el peligro de nuevos disturbios.

“No resulta favorable la locación designada para comisión del evento, máxime teniendo en cuenta que dos de las tres vías de accesos destinados para ingreso/egreso, en condiciones normales o de evacuación repentina, no se encuentran en condiciones de ser transitadas”, indica el documento.

El texto señala que se llegó a esa conclusión luego de “la evaluación profesional realizada respecto de la implementación de este servicio, tras realizar el reconocimiento, teniendo en cuenta el clima social hostil presente en dicho barrio”.

Además, resalta “la latente posibilidad de presencia de personas opositoras; que por el horario previsto para el evento se encontrará reducida la visibilidad, filmación e identificación de personas para su posterior aprehensión en caso de delito; el anegamiento por las recientes lluvias de diversas calles circundantes, tanto así como los accesos peatonales al predio y que las inclemencias climáticas los han deteriorado”.

“No puedo garantizar que no haya agresiones. Tenemos que cuidar al Presidente”, expresó durante una entrevista con el canal C5N el funcionario provincial.

En tanto, fuentes del mencionado municipio aseguraron a este medio que los representantes de La Libertad Avanza no solicitaron ningún mecanismo de control especial para el acto.

No obstante, Infobae accedió a una nota que los referentes locales del espacio le enviaron a la intendenta Mariel Fernández, cercana tanto al gobernador Axel Kicillof como a Cristina Kirchner, en la que pidieron formalmente la presencia de efectivos.

La carta, firmada por el concejal Daniel Chávez y por el diputado provincial Ramón “El Nene” Vera, coordinador de la Primera Sección Electoral le pide a las autoridades locales que “tengan a bien poder disponer la realización de un operativo de seguridad, tanto por las fuerzas municipales y de la policía de la provincia en el ámbito local, como de tránsito”.

En la misiva se remarca la necesidad de que el despliegue se concentre “en las inmediaciones del Club Villa Ángela, especialmente en las arterias Ruta 23, y Magallanes, del Barrio Trujuy”, a partir de las 12:00.

“La presente solicitud se debe a la visita que realizara el señor presidente de la Nación, Dr. Javier G. Milei, a dicha institución, por lo que corresponde, en el ámbito local, y en el ejercicio de las atribuciones que las leyes le otorgan, implementar en el ámbito local el operativo requerido”, finaliza la nota.