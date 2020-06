Mi maldito gen polaco, el primer libro de cuentos de Analía Placenti

(CABA-PBA) Mi maldito gen polaco es el nuevo título de la colección «Tinieblas» de la editorial Clara Beter y el primer libro de cuentos de Analía Placenti, Licenciada y Profesora en Ciencias de la Comunicación Social de la Universidad de Buenos Aires nacida en Quilmes.

Se trata de un trabajo de 11 historias que contienen voces cotidianas, pensamientos efímeros, personajes queribles y de los otros, situaciones absurdas y temibles.

“En mi libro hay ternura porque cuando aprendemos a comunicar lo que decimos es lo que sentimos por otros (Lucy); también hay codicia y hacia donde lleva (La Fuerza); o añoranza ¿se puede extrañar a un traidor? ¿Alguien podría decir que nunca tuvo uno? (Judas); sabrán que la inteligibilidad es inconmensurable, no nos apropiamos del mundo a través de los mismos conceptos y aun así podemos relacionarnos (Conexiones); encontrarán mediocridad ahí donde se piensa que son mejores las personas que estudian o van a la Universidad (Apuntes); verán terror en la convivencia de estos muros individualistas en que vivimos y se llaman edificios (Asedio); también hay finitud y lo que queda después de la muerte ¿sería diferente si creemos en Dios? (Algo que no cierra); hay ambición en uno de mis lugares preferidos: la escuela (Libonatti); con simbolismos que se tornan odiosos en medio de amor (Vena amoris); y tecnologías que curan (Dispositivos con alma); pero las marcas de nuestra historia no se olvidan porque una gota las vuelve a pasar por el corazón (Surcos en el agua)”, explica la autora.

Mi maldito gen polaco tiene también herencias del Proceso “que estallan marcando los cuerpos y un exilio que se reactiva con el uso del lenguaje. Son esas y muchas otras las voces que cambian de ropajes”. Todos los relatos han sido elaborados en el marco del Taller La Bohème, coordinado por la profesora y poeta Isabel Vassallo.

Inicia con “palabras preliminares” y finaliza con un epílogo que deja una incógnita sobre el gen polaco de Placenti. “Apostaría a que todos tienen uno y muchos quisieran tener el mío”, asegura.

Analía Placenti, quien nació en Quilmes en 1978, enseña la materia Nuevas Tecnologías, Arte y Epistemología en colegios secundarios y terciarios.

