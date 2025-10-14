Merienda en un ícono porteño: qué ofrece y cuánto cuesta el café oculto del Kavanagh

El Edificio Kavanagh, situado en Retiro, no es solo un rascacielos histórico: es un ícono de Buenos Aires que combina historia, arquitectura y ocio. Desde su inauguración en 1934 y su declaración como Monumento Histórico Nacional en 1999, albergó a empresarios y políticos de relevancia, ganándose el apodo de “el edificio del poder”. Hoy, por primera vez, se abre al público mediante un proyecto de restaurante y gastronomía que permite disfrutar de sus espacios únicos mientras se experimenta la tradición porteña en un entorno de lujo y patrimonio.

Cora Café: la primera cafetería del Kavanagh

A fines de marzo, Cora Café inició su actividad en el Kavanagh, tras un minucioso proceso de aprobación por parte del consorcio, que anteriormente no permitía comercios en el edificio. El nombre rinde homenaje a Corina Kavanagh, la visionaria detrás del proyecto arquitectónico.

La propuesta apunta a combinar un entorno único con la tradición porteña de cafetería y pastelería, utilizando productos locales y de alta calidad. El dueño del café explicó a revista Gente que se buscó generar un proyecto de excelencia que revitalice la cuadra y dialogue con el patrimonio arquitectónico del edificio.

Identidad argentina: cuánto sale merendar en el café oculto del Palacio Kavanagh

La oferta de Cora Café se centra en la pastelería clásica y el café típico de Buenos Aires. No hay repostería extranjera como cookies o rolls de canela, sino medialunas, palmeritas y galletas. Además, se ofrecen tablas de quesos, vermú y opciones frescas de brunch y ensaladas, siempre cuidando la calidad de los insumos y la producción regional.

Algunos precios destacados:

Medialuna rellena con jamón y queso: $5.800

Medialuna sola: $2.800

Chipá: $3.800

Café espresso: $3.800

Capuchino: $4.700

Exprimido de naranja: $6.000

Tostón de palta, huevo y brotes: $11.800

Tabla de quesos: $12.500

Ensalada del día: $10.500

Baguette de jamón crudo con brie: $12.000

Tarta del día con ensalada: $15.000

Penthouse histórico en venta

El piso 14 del Kavanagh, que perteneció a Corina Kavanagh, se ofrece por primera vez en más de quince años. La unidad, de 750 m2, fue modernizada respetando su esencia original y está dirigida a compradores que buscan exclusividad, historia y diseño, tanto locales como internacionales. El precio de venta es de 2,6 millones de dólares, con expensas de 2,1 millones de pesos.

El edificio, erigido en 1936, fue el rascacielos más alto de Sudamérica hasta 1947 y se distingue por su estilo art déco, sus terrazas ajardinadas y su estructura de hormigón armado. La construcción fue encargada por Corina Kavanagh a los arquitectos Sánchez, Lagos y de la Torre, consolidando un ícono de modernidad y sofisticación en la ciudad.

El encargado de la comercialización destaca que el Kavanagh marcó un hito en la arquitectura porteña y sigue siendo un símbolo de la innovación y la exclusividad urbana, ofreciendo un patrimonio que combina historia, lujo y cultura.