Mercados y ferias de la Ciudad cambian sus horarios hasta fin de mayo

Debido a nuevas medidas por COVID-19, las ferias de la Ciudad, las áreas peatonales transitorias, las ferias “Sabe la Tierra”, “BA Market”, libreros, de artesanos y manualistas, los mercados de la Ciudad, los locales gastronómicos y los Puntos Verdes, tendrán nuevos horarios.

Ferias de la Ciudad:

• Desde el 22 hasta el 31 de mayo inclusive, mantendrán el horario de funcionamiento actual.

• Funcionarán todos los rubros menos los de viveros.

• Se reforzará la presencia de inspectores del GCBA.

Áreas Peatonales Transitorias (APT):

Dado que los locales gastronómicos sólo podrán brindar servicio bajo modalidad take away o delivery, desde el 22 hasta el 31 de mayo inclusive, no funcionarán las áreas peatonales transitorias.

Feria Sabe la Tierra:

Funcionarán normalmente tanto días de semana como fines de semana pero hasta las 18 hs. Es decir, de las 8 ferias se modifica el horario de 5, los días miércoles (en Belgrano), jueves (en Congreso), viernes (en Parque Rivadavia), sábados (en Barracas) y domingos (en Palermo).

Feria BA Market:

Mercado de Primera Junta, Pompeya, Villa Pueyrredón:

• Funcionarán los tres de lunes a sábados de 8 a 18 hs y se mantendrá igual el mercado de Pompeya y Primera Junta los domingos de 8 a 12 hs.

• Además, sólo funcionarán los rubros esenciales.

Mercado de las Pulgas: Cierra totalmente desde el día 22/05 al día 30/05. A partir del 31/05 vuelve a abrir las durante los días de semana únicamente con protocolo, hasta las 18hs. Y a partir del fin de semana de 12 y 13/06 vuelve a abrir los fines de semana, con protocolo hasta las 18 hs.

Ferias de Artesanos y Manualistas

• Desde el 22 hasta el 30 de mayo inclusive cierran totalmente.

• Reapertura escalonada: A partir del 31/05 vuelven a abrir las que funcionan de lunes a viernes de 10 a 18hs. Y a partir del fin de semana de 12 y 13/06 abrirán las ferias que funcionan los fin de semana.

Ferias de Libreros:

• Desde el 22 hasta el 30 de mayo inclusive cierran totalmente.

• A partir del 31/05 reabren 2 ferias de lunes a viernes de 10 a 18 hs:Plaza Lavalle y Plaza Houssay.

• A partir del fin de semana de 12 y 13/06 reabren 5 ferias de lunes a domingo de 10 a 18 hs: Plazoleta Santa Fe, Plazoleta Primera Junta, Parque Centenario, Parque Rivadavia, Parque Patricios

Puntos Verdes:

• Los Puntos Verdes funcionarán sin atención de operarios. Los vecinos podrán depositar directamente los reciclables en las bocas.

• Desde el 22 hasta el 31 de mayo inclusive no se podrá llevar aceite usado, residuos electrónicos y eléctricos, pilas y botellas de amor.

• El jueves de orgánicos del 27/05 queda suspendido. La entrega de compost pautada para ese día pasa al 30/06.

• A partir del martes 1 de junio los Puntos Verdes volverán a contar con atención.

