Más de 800 marcas participarán del CyberMonday 2020

(CABA-PBA) Con la pandemia de por medio, el comercio electrónico registró un crecimiento interanual superior al 120% a nivel facturación. Ahora, de cara al último tramo del año, se prepara para revalidar la inmejorable actualidad a partir de la octava edición del CyberMonday, que se llevará a cabo entre el 2 y el 4 de noviembre. “Las expectativas son muy buenas”, anticipó Gustavo Sambucetti, titular de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, y agregó: “Creemos que habrá muy buenas ventas”.

“Las expectativas son muy buenas. Por ahora lo que sabemos es que tenemos 824 marcas, lo cual es un nuevo récord frente al último HotSale y también frente al CyberMonday de 2019”, explicó Sambucetti en diálogo con Ámbito. De ese grupo, 179 son empresas que participan por primera vez del evento.

TAMBIEN PUEDE INTERESARTE

Kicillof prohibió el uso de aires acondicionados en la temporada de verano

La cantidad de marcas inscriptas suele ser, en palabras de Sambucetti, el primer termómetro con el que cuenta la CACE para conocer cuál puede ser la evolución del CyberMonday o del HotSale. Sin embargo, no es el único. “En términos de visitas también creemos que va haber un buen evento y si bien a nivel operaciones nunca se sabe, el e-commerce viene creciendo desde hace tiempo y creemos que habrá muy buenas ventas”, apuntó.

Los eventos que impulsan la venta en formato online suelen ofrecer distintos atractivos a los consumidores, para incentivar la compra en el momento. Principalmente se ofrecen cuotas sin interés hasta descuentos elevados.

Las 10 categorías disponibles con financiación en 12 y 18 cuotas sin interés serán las siguientes: Electro y Tecno; Indumentaria y Calzado; Viajes; Muebles, Hogar y Deco; Deportes y Fitness; Bebés y Niños; Cosmética y Belleza; Automotriz; Alimentos y Bebidas y Varios.

TAMBIEN PUEDE INTERESARTE

Castelar: asaltaron un local de comidas vestidos como cocineros

Qué son las Mega Ofertas

Se trata de más de 10.000 beneficios especiales y promociones únicas que tendrán por objetivo acercar a los consumidores oportunidades. Estas ofertas se podrán encontrar en la web durante todo el evento. También habrá “Mega Ofertas Bomba” una vez por día, durante los tres días de evento y se anunciarán descuentos especiales en distintas categorías. Estarán disponibles sólo por una hora o hasta agotar stock.

Las 10 categorías disponibles serán las siguientes: Electro y Tecno; Indumentaria y Calzado; Viajes; Muebles, Hogar y Deco; Deportes y Fitness; Bebés y Niños; Cosmética y Belleza; Automotriz; Alimentos y Bebidas y Varios.

En esta edición habrá “horas sorpresa” que Integrarán ofertas y promociones agrupadas por categorías. Las mismas tendrán una hora de duración y aparecerán durante distintos momentos del día. El evento contará con 10 Horas Sorpresas, una por categoría.

Además, en esta edición se incorporará, al igual que en Hot Sale, la sección llamada “Solidaridad”. Allí, el usuario podrá elegir entre seis reconocidas ONGs y realizar donaciones en dinero a aquella causa con la que más se identifique. Participarán Asociaciones Civiles de alcance nacional que abordan problemáticas como Salud, Niñez, Hambre, Comunidades Vulnerables, problemáticas de Vivienda y problemáticas Sociales.

TAMBIEN PUEDE INTERESARTE

Instalarán cinco hospitales modulares y laboratorios móviles por la temporada turística

La edición de 2020 contará también con las secciones “Tu Actividad”, en la que los usuarios podrán visualizar todos sus clicks en un solo lugar y otra denominada “Tus Favoritas” donde podrán guardar las Mega Ofertas que más les gusten.

Entre las tiendas online de Argentina que participan de la acción, se encuentran: adidas; Almundo; Aloise; Arredo; ASSIST CARD; BedTime; Belmo; Bidcom; Bodegas Bianchi; ABUGAR SILLONES; Cetrogar; Coppel;Dafiti; Dexter; DIA ONLINE; El Dormilón; EQUUS; Falabella; Farmacity; Farmaonline; Frávega; Gadnic; GARBARINO; Gardenlife; Get The Look; GPSFARMA; Hendel. También participarán Industria Argentina del Descanso “Rosen”; iunigo; LA ANONIMA ONLINE; La Cardeuse; La Espumería; La Roche Posay; Megatone; Mercado Libre; MIMO & CO; Montagne; Movistar; Musimundo; NALDO; OVERHARD. Y Perfumerías Juleriaque; Reebok; Samsung Argentina; Simmons; Sodimac; SommierCenter; SPORTING; Stock Center; Style Store; Tecno Life Argentina; Tienda Naranja; Tuenti; Universal Assistance; Venex, Vichy y Whirlpool.

Esta edición de CyberMonday, se realizará en un contexto de cuarentena un poco más flexibilizada que la que se dio durante el Hot Sale, donde según los datos arrojados por el MID, el estudio que Kantar TNS realiza para la CACE, 1 de cada 10 usuarios realizó compras online por primera vez durante el aislamiento.

Comentarios

Ingresa tu comentario