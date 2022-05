Mara Gómez y Daniela Díaz, dos pioneras del fútbol femenino que siguen abriendo caminos

Al conmemorarse este 23 de mayo el Día Mundial del Fútbol Femenino, fecha avalada por FIFA y que visibiliza la lucha de las mujeres por la igualdad de género y oportunidades en este deporte, la delantera Mara Gómez, primera jugadora trans en la Argentina, y Daniela Díaz, entrenadora del equipo femenino de primera división de River, expresaron su compromiso para “seguir abriendo puertas” y recordaron su lucha por ganarse un lugar en un ambiente históricamente dominado por los hombres y que aún hoy sigue lleno de prejuicios.

“Me gustaría seguir abriendo caminos, reivindicando derechos de nuestro colectivo y luchar por binarizar los deportes y las instituciones deportivas. Me gustaría llegar a la FIFA, que seamos escuchadas y se abran más oportunidades de inclusión en el fútbol profesional mundial”, afirmó Mara Gómez, la primera jugadora trans del fútbol femenino en la Argentina.

En el Día Mundial del Fútbol Femenino, expresó que “ha tenido un progreso enorme el fútbol femenino en nuestro país, porque hoy es visibilizado, televisado y existen algunas oportunidades que antes no estaban; pero sigue faltando una igualdad de oportunidades, mejores contratos, que no todas cobran y además no son un sueldo”.

“Falta equidad –agregó-, y que el fútbol femenino pueda vivir de esta actividad como sucede en los deportes masculinos, que las mujeres puedan dedicarse de lleno a esta profesional, porque hoy muchas tenemos que trabajar, estudiar, cumplir el rol de madre y en muchos casos ni siquiera se puede sustentar una dieta acorde al deporte. Hay mucho por mejorar todavía en cuanto a equidad e igualdad de oportunidades”.

Actual delantera de Estudiantes de La Plata, Gómez recuerda que su lucha “significó un cambio de vida y con ello, revertir los miedos de la adolescencia que me limitaron en ver que podía soñar con una vida digna y con cumplir mis sueños y objetivos”.

“Esta lucha abrirá oportunidades a otras generaciones y es un mensaje de que pueden creer en sus sueños, aunque el camino sea difícil, no es imposible. Quiero seguir viviendo esta vida, cumpliendo metas sin limitaciones por cuestiones de género o de sexo, y que les sea significativo a otras personas para que luchen por sus sueños y las metas que se propongan en la vida”, concluyó.

Daniela Díaz, entrenadora del equipo femenino de Primera División de River, por su parte, manifestó que “el Día Internacional del Fútbol Femenino es una jornada de visibilidad y de lucha para todas las mujeres que estamos involucradas en este deporte, desde el lugar que sea, y también para celebrar los avances y seguir peleando por lo que falta”.

En ese sentido, destacó que “ya no es una novedad cuando una mujer juega al fútbol” y destacó que “el fútbol femenino argentino está en crecimiento, con un nivel muy parejo en la Primera División, siendo este año el que más se ha emparejado, y con dos categorías que también están creciendo, como la B y la C”.

“Faltaría federalizarlo más y que se llegue a un profesionalismo al cien por ciento”, advirtió.

Finalmente, resaltó la “responsabilidad y el compromiso enorme” que le representa ser la directora técnica de River, consciente de que “sirve también para abrir puertas a muchas otras mujeres que luchan por ser entrenadores y a quienes todavía no se les ha dado la oportunidad. Es un compromiso para seguir abriendo puertas e inspirar a más mujeres a meterse en la dirección técnica”, concluyó.

