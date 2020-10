Mar del Plata: colocaron 504 banderas en la playa por los muertos por coronavirus

(PBA) Luego de que Mar del Plata superara las 500 muertes por coronavirus, una de las playas más emblemática de la ciudad amaneció este jueves con banderas argentinas en representación de cada una de las víctimas que se cobró el virus en desde que comenzó la pandemia.

“En ‘La Feliz’ estamos de luto. 504 banderas. 504 historias. 504 marplatenses que ya no están, que fueron víctimas fatales de la crueldad de esta Pandemia. Abrazamos a las 504 familias que perdieron a su seres queridos”, reza un escrito que se viralizó este jueves, sin firma.

Bajo los hashtag #mardeldeluto #cuidennos #cuidemonos #lanofeliz; los vecinos piden a la sociedad a que extreme los cuidados durante la pandemia.

“Sabemos lo difícil que es quedarse en casa en estos tiempos de tanta incertidumbre, en que los días se acumulan y los meses pasan, pero si queremos que nuestras playas vuelvan a estar llenas de momentos felices compartidos, es nuestra responsabilidad cuidarnos entre todos”, señalaron los organizadores de la impactante medida.

El comunicado difundido por las redes sociales concluye diciendo: “No queremos perder a nadie más, no queremos lamentar más víctimas fatales, más historias inconclusas, más familias destruidas. Por eso necesitamos que nos cuiden y nos cuidemos. Si podes quédate en casa y si no podés, cuídate y cumplí con todos los protocolos sanitarios”.

