Loma Negra vuelve al fútbol AFA

Una noticia sacudió el mundo del fútbol argentino: el Club Social y Deportivo Loma Negra, que compitió contra los más grandes en la década de 1980, anunció que volverá a la órbita de la AFA y competirá en el Torneo Regional Federal Amateur 2025/26, cuarta categoría nacional.

La entidad de Olavarría solicitó al Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino la licencia deportiva para participar en la división y la misma fue aceptada. Por ende, reaparecerá en competencias regionales luego de 33 años.

Gaspar Verna, una de las cabezas de la Subcomisión de Fútbol, contó: “La noticia fue una gran emoción. Los más jóvenes no vivimos la época gloriosa del club, pero sí somos conscientes de lo que representa a nivel nacional el peso de nuestra historia, lo vemos en el interés mediático y del mundo del fútbol, que está hablando de Loma. Estamos muy agradecidos con todos los que colaboraron en las gestiones para que esto sea posible”, en dialogo con Tyc Sports.

A continuación, Verna agregó: “Esto es producto de todo un equipo de trabajo que lleva adelante los destinos del club: jugadores, cuerpo técnico, dirigentes del fútbol, Comisión Directiva, los hinchas y socios que también hacen grande a Loma en el día a día. Necesitamos el apoyo de todos para que esto salga de la mejor manera posible, no lo hacemos como capricho, es parte de un proyecto”.

Por otro lado, Nicolás Rosales, entrenador del Celeste, aseguró que tiene un plantel largo con el que puede estar a la altura del desafío y comentó: “Es algo histórico, jugar un Regional con Loma Negra después de más de 30 años es hermoso. Hay mucho entusiasmo por parte del pueblo, el club y la gente. Tenemos que trabajar con la seriedad y el compromiso que se necesita para llevar a Loma a lo más alto”.

El goleador de 23 años y capitán del equipo, Gabriel Rivas, opinó: “La verdad es que es difícil caer luego de una noticia así, sobre todo después de haber vivido muchos años de los recuerdos, de la gente que nos contaba lo que fue cuando Loma Negra jugaba el Regional y en Primera División. Ahora nos confirman que somos nosotros quienes vamos a defender esta gloriosa camiseta en esta oportunidad”.

El zaguero Lautaro Diuono, quien realizó las divisiones inferiores en Sarmiento de Junín, agregó: “Se vienen haciendo las cosas muy bien y esto es un premio por todo eso. Yo siento mucho orgullo por el club en el que estoy jugando, es histórico y por eso vamos a competir e intentar dejarlo lo más arriba posible”.

El Club Social y Deportivo Loma Negra nació en 1929 y alcanzó su apogeo en la década de 1980 gracias a la financiación de Amalia Lacroze de Fortabat, viuda de Alfredo Fortabat y heredera de la empresa cementera Loma Negra. Bajo la manutención de “Amalita”, jugó los Torneos Nacionales de 1981 y 1983 y terminó con el invicto de la Unión Soviética en un amistoso jugado en Olavarría en 1982.

Actualmente, la institución enfrenta un juicio millonario que podría poner en riesgo su vida, ocasianado por el despido de dos de sus trabajadores, y lucha cada día para no cerrar sus puertas.