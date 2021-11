Las patentes sufrirán un importante aumento en la Ciudad y en la provincia de Buenos Aires

Las patentes de los automóviles tendrán a partir de 2022 un incremento del 60% para estos bienes registrados en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia.

La valuación de los automotores se calcula anualmente de acuerdo a sus características y a los valores asignados por la cámara representativa de la actividad aseguradora automotriz, compañías aseguradoras, publicaciones especializadas y la cámara de concesionarios oficiales.

Existen cuatro cuatro categorías distintas según la valuación fiscal del automóvil:

⦁ Valor fiscal menor o igual a $2.800.000 (3,2%)

⦁ Desde $2.800.000 hasta $3.850.000 (4,0%)

⦁ Desde $3.850.000 hasta $5.600.000 (4,5%)

⦁ Mayor a $5.600.000 (5,0%)

Hay que recordar que se incrementaron los rangos de cada una de estas cuatro categorías, con el fin de que el aumento de la valuación del auto en el mercado automotor no genere un salto de categoría y así no se incremente lo que se abona por la patente. ”Con motivo de la fijación de los valores que deberán tributar los titulares de automotores por la radicación de esos bienes en CABA y en la provincia de Buenos Aires a partir de 2022, hemos tomado conocimiento de que si bien se mantienen las alícuotas, las mismas se aplicaran sobre la valuación de bienes que establecen cada una de las jurisdicciones. Está situación especial, producida por los hechos que son de público conocimiento, afectan de manera desproporcionada a todos los contribuyentes que en muchos casos no pueden llega a afrontar sus obligaciones legales, incluyendo también a las agencias y concesionarios”, dijo Alberto Príncipe, presidente de la Cámara de Comercio Automotor (CCA).

”Ocurre que hoy la comercialización de los automotores se ve afectada por variadas trabas y disposiciones que han provocado notorias faltas de esos productos en el mercado. A saber: dificultades en la entrega de automotores por parte de las fábricas y los distribuidores a sus concesionarios. Producción que se resiente por falta de componentes importados y el cierre o disminución de entrada de vehículos importados por problemas cambiarios, entre otros”, mencionó el directivo. ”Todas estas circunstancias han derivado en un aumento del valor de los automóviles muy por encima de las variaciones inflacionarias y con criterios muy variables. El valor de los automóviles terminará el año con una suba promedio de entre el 60 y 65%”, expresó Príncipe.

”De esta manera y ante una actualización promedio de los ingresos de la mayoría de los contribuyentes afectados muy inferior a la actualización del valor (circunstancial) de los vehículos, el tributo se aleja de tener una real capacidad contributiva para afectar una riqueza inexistente por ser ficticia y no real. Gravar en base a esa especial circunstancia en sí misma no muestra la aptitud económica que justifique la existencia de tamaña obligación impositiva”, concluyó el directivo.

Además, este miércoles, el Gobierno porteño presentó a la Legislatura su Presupuesto para 2022. Como sucede desde 2020, durante el año próximo el impuesto Inmobiliario (ABL) se continuará actualizando de forma mensual de acuerdo al índice de inflación de la Ciudad. Para la primera cuota —correspondiente a enero de 2022— se tomará la inflación de agosto 2021, que fue del 2,9%.

