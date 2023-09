La última e inédita entrevista a Silvina Luna: qué anticipó

Antes de que el equipo médico encargado de la atención de Silvina Luna tomara la decisión de que la reconocida modelo sea internada con el objetivo de luchar contra una bacteria que representaba un obstáculo para realizarle un procedimiento de trasplante de riñón, ella concedió una entrevista para un podcast aún inédito que finalmente vio la luz el pasado domingo.

En el programa Estamos a tiempo (América) los conductores Mariano Yezze y Agustín Rey mostraron un fragmento en video de la mencionada entrevista. El presentador destacó: “Son los momentos previos al desbarranque de salud de Silvina Luna, cuando ella soñaba con seguir trabajando, produciendo, estando en el medio”, para luego dar lugar a las citadas imágenes.

Allí se la puede ver a Luna frente a un micrófono relatando: ”Me pasó de que yo me puse bastante rígida y estructurada, y muy organizada. Y después, cuando empecé a conocerme, que es lo más maravilloso para mí que tenemos, que es un camino de ida, me di cuenta que esa organización la podía llevar con conciencia y con cosas que realmente me nutren”.

Respecto de todas esas cosas de las que hacía referencia, aclaraba: “Puede ser desde lo físico, lo mental, lo espiritual, pero poner toda la energía ahí, y después cosas de la vida que te llevan a estar sí o sí en el presente. Y hoy estoy en un proceso así”, destacaba.

“Y, bueno, es el día a día. Son cosas chiquitas, metas cortas, pero bueno, creo que a veces necesitamos como pasar una situación difícil pero para darnos cuenta de que somos de la impermanencia, que somos finitos y que todo se puede terminar en cualquier momento”. Esa fue la última reflexión que se escuchó de Silvina en el material.

Mariano Yezze, visiblemente conmovido, comentó: “Nos deja sin palabras a nosotros, a ustedes, verla así. Ella ya exhibía el malestar en su rostro, pero nada hacía pensar ese desenlace”. Y sobre el material exhibido, el periodista Agustín Rey volvió a destacar: “Esta es literalmente la última entrevista de Silvina Luna, 10 días antes de su internación grabó este podcast para FZU Contenidos y nunca salió al aire. Se estaba empezando a editar cuando comenzó el principio del fin. La última frase me destruye”.

El último viernes, un día después de la muerte de Silvina Luna, Eugenia y Analía -quienes estuvieron a su lado hasta el último momento- contaron cómo había sido aquella desgarradora pero emotiva despedida. “Lo único que nos decía es que no dejemos solo a su hermano”, recordó Eugenia, quien mencionó que Silvina y Ezequiel vivían por el otro.

“Sentimos que en algún punto nos iba preparando a todos de a poco. Sabemos muy bien de las ganas de Sil de vivir, de salir adelante, pero a la vez era muy doloroso verla sufrir, porque no podíamos hacer nada. De a poco la íbamos viendo mal, pero nos decía que estaba bien para no preocuparnos. Se refugió en su trabajo interno, en su camino, pero fue soltando de a poco”, dijo su amiga.

“En este último tiempo de internación no podía moverse, le gustaba que le pongamos Luis Miguel de fondo, o con Eze tenían esos momentos a solas de hermanos que miraban películas. Pero no aguantaba más el dolor y era muy fuerte verla así. Directamente se empezó a rendir sabiendo que lo dio todo. Con lo poco que podía hablarnos decía que no aguantaba más y se preguntaba por qué le estaba pasando eso. El último tiempo nombraba mucho a sus papás, nos decía que la estaban esperando”, agregó, en referencia a Roxana y Sergio, quienes habían fallecido en 2008, con unos meses de diferencia.