La callecita más navideña de Buenos Aires: árboles gigantes, decoraciones extravagantes y espíritu festivo en el corazón de la ciudad

Buenos Aires se prepara para vivir la Navidad a pleno, y este año algunas callecitas parecen decididas a competir con los festejos más extravagantes del mundo. En el corazón de la ciudad, hay un rincón que directamente parece sacado de un cuento.

Luces, árboles gigantes, decoraciones que no pasan desapercibidas y un espíritu navideño vibrante transforman este lugar, que logra transportar a cualquiera a las celebraciones de Estados Unidos, donde todo se vive a lo grande.

Dónde queda la calle más navideña de Buenos Aires

En el emblemático barrio de Belgrano se encuentra Casa del Ángel, un paseo comercial a cielo abierto con tiendas y cafeterías. Su diseño invita a recorrerlo como si fuera una callecita de otro país.

La Casa del Ángel es un sitio con historia del barrio de Belgrano que hoy funciona como una hermosa galería comercial con propuestas de marcas de alto nivel. Cuenta con una fuente en el centro y está rodeada por variados locales gastronómicos que complementan la experiencia.

Ubicado en Sucre 2103, entre Cuba y Arcos, en pleno barrio de Belgrano, este lugar es ideal para recorrer, sacar fotos y dejarse llevar por ese espíritu festivo que hace imposible no sentir que la Navidad está a la vuelta de la esquina.

Es importante tener en cuenta que el paseo abre de lunes a sábado, de 9 a 20.30. Los domingos permanece cerrado.

Cómo llegar a Casa del Ángel, un rincón navideño

Para llegar a Casa del Ángel en Belgrano, se pueden combinar varios medios de transporte. Las líneas de colectivo más cercanas son 55, 60, 118, 152 y 161, todas con paradas a pocas cuadras.

Para quienes prefiere, subte, la estación más cercana es José Hernández de la Línea D, desde donde hay que caminar unas 8 cuadras por Sucre hasta llegar al paseo.

Locales de Casa del Ángel

Moda y accesorios

Mishka : Local imponente en Sucre y Cuba, con diseño sofisticado y su línea de ropa urbana, accesorios y zapatos de autor.

: Local imponente en Sucre y Cuba, con diseño sofisticado y su línea de ropa urbana, accesorios y zapatos de autor. Perramus : Tradicional marca de impermeables y outwear elegante, que aporta un toque clásico y náutico al paseo.

: Tradicional marca de impermeables y outwear elegante, que aporta un toque clásico y náutico al paseo. C’est Fini : Calzado artesanal con diseño ecléctico y moderno; botitas, abotinados y accesorios con estética western chic.

: Calzado artesanal con diseño ecléctico y moderno; botitas, abotinados y accesorios con estética western chic. Multimarca (Echeverría 2332): Tienda renovada con colecciones de María Cher, Ginebra y Ay NotDead.

Decoración, libros y aromas

The Candle Shop : Velas, difusores, esencias, aromatizadores y textiles, con una propuesta de ambientación muy cuidada.

: Velas, difusores, esencias, aromatizadores y textiles, con una propuesta de ambientación muy cuidada. Compañía del Comercio : Telas premium en algodón y lino teñidos artesanalmente para el hogar.

: Telas premium en algodón y lino teñidos artesanalmente para el hogar. Tintha : Papelera y concept store con papelería, objetos deco y línea de spa.

: Papelera y concept store con papelería, objetos deco y línea de spa. Tiempos Modernos: Librería boutique con ediciones especiales de arte, fotografía, moda y literatura.

Gastronomía

Biutiful : Restaurante de Wanama con desayunos, brunch, cenas, pizzas, woks y una ambientación con vajilla antigua y jazz.

: Restaurante de Wanama con desayunos, brunch, cenas, pizzas, woks y una ambientación con vajilla antigua y jazz. Möoi (Jessica Lekerman) : Cocina contemporánea, salones amplios y pastelería destacada; famoso por su wok de mar.

: Cocina contemporánea, salones amplios y pastelería destacada; famoso por su wok de mar. Le Pain Quotidien : El clásico del paseo, con menú orgánico a la francesa, panadería y terraza.

: El clásico del paseo, con menú orgánico a la francesa, panadería y terraza. Tea Connection : Comida natural, tés en hebras y menú sustentable.

: Comida natural, tés en hebras y menú sustentable. Zúrich : Histórico restaurante tradicional con menú clásico y mesas en la vereda.

: Histórico restaurante tradicional con menú clásico y mesas en la vereda. Gruta: Heladería artesanal muy reconocida, con elaboración diaria y sabores italianos de alta calidad.

Con su variedad de locales y su decoración navideña, este rincón se transforma en una callecita ideal para recorrer sin prisa y disfrutar a pleno del espíritu festivo, en uno de los lugares más cool de CABA.