Jorge Macri inauguró el ciclo de sesiones ordinarias de la Legislatura

Como flamante Jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, abrió el XXVII período de sesiones ordinarias en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Resaltó los puntos clave que cimentarán su gestión y dejó su visión a los vecinos: “Eso vinimos a hacer: poner a los porteños en primer lugar”.

“Queremos ser una Ciudad ordenada y segura, en constante desarrollo, y acelerar cambios para salir del piloto automático”, sostuvo el Jefe de Gobierno, quien estuvo acompañado de la Vicejefa, Clara Muzzio; y el vicepresidente de la Casa Parlamentaria, Matías López.

Macri enfocó su discurso en las temáticas que identifica como necesarias. “Nosotros somos, circunstancialmente, dirigentes que debemos escuchar lo que les preocupa y sobre todo ocuparnos de las soluciones. Cada minuto que dejamos pasar, sin resolver nada, hay alguien que sufre. Nosotros estamos de paso. Muchas de las políticas públicas, en cambio, quedan. Esa fue nuestra convicción desde que Mauricio (Macri) comenzó un camino de transformación en la Ciudad y sobre el cual Horacio (Rodríguez Larreta) pudo profundizar. Pero aún queda mucho por hacer; y el cambio de gestión, más que un cambio de rumbo, requiere afrontar nuevos desafíos y volver a poner el foco en lo que es verdaderamente importante: los vecinos”, comentó.

También indicó que “la sociedad está cansada del despilfarro” y por eso se comprometió a andar por “la senda de la austeridad, frenar la inercia del gasto político”. A su vez dijo que se está revisando cada partida y cada programa “ministerio por ministerio” y que ya se está realizando un ahorro de $35.000 millones.

Por su parte, el Vicepresidente Primero de la Legislatura, Matías López, anticipó que “nos espera un año con muchos desafíos”. Además, el diputado subrayó: “El Jefe de Gobierno nos compartió en su mensaje varios proyectos interesantes, que son prioritarios para la gestión y es muy positivo que se haya enfocado en fortalecer el vínculo institucional para construir una agenda común que le permita a los vecinos vivir mejor”.

En cuanto a la Vicejefa, Clara Muzzio, destacó que “el orden es la base de todo, vamos a estar fuertemente ordenando el espacio público para que todos lo podamos disfrutar”.

Acompañaron a Macri varios integrantes del cuerpo de ministros de la Ciudad como Fernán Quirós (Salud), Gabino Tapia (Justicia), Mercedes Miguel (Educación), Waldo Wolff (Seguridad), el Jefe de Gabinete de Ministros, Néstor Grindetti, el procurador general, Martín Ocampo, la Defensora del Pueblo, María Rosa Muiños, y Diego Santilli, Entre otros invitados especiales estuvieron las autoridades del Poder Judicial, de organismos de control, fuerzas policiales y de seguridad, delegaciones diplomáticas, representantes eclesiásticos, sindicales, de las fuerzas armadas y otras instituciones.

Frente al cuerpo de diputados de la Ciudad, el Jefe de Gobierno proclamó su mirada sobre seguridad, educación, salud, espacio público, transporte, ambiente, turismo, cultura y demás ejes de sus políticas públicas y su gestión, remarcando reiteradas veces su propósito: “Este es un cambio de etapa. Vinimos a dar un nuevo impulso a la gestión con orden, firmeza y decisión”.

Frases destacadas del Jefe de Gobierno:

– “Es momento de salirnos del piloto automático y dar nuevas discusiones. El contexto nos deja poco margen para maniobrar. Insisto: el contexto económico y social nos obliga a actuar con precisión y con austeridad”.

– “Estamos viviendo uno de los momentos más complejos de las últimas décadas. Muchos la están pasando mal, viven con angustia y ven con escepticismo la situación que atravesamos. El país necesita superar desafíos, no solo económicos, sino sobre todo culturales”.



– “Siempre he dicho que la mayor riqueza de nuestra Ciudad es su capital humano. Lo más valioso que tenemos no está ni en mi despacho ni dentro de este recinto. Allá afuera está la “gente importante”, hay una ciudad que nos mira, que nos interpela. Millones de vecinos que se esfuerzan todos los días por salir adelante”.



– “Establecimos un equilibrio entre la libertad de circular y el derecho a manifestarse, con dos criterios bien claros: que es el gobierno quien decide qué se puede hacer y qué no en el espacio público, ya que es para usarlo y disfrutarlo, no para habitarlo, vandalizarlo u ocuparlo ilegalmente”.



– “Enfoquémonos en construir una agenda común que le ofrezca a los vecinos las soluciones que nos demandan”.

– “Avanzaremos con la construcción de seis pasos bajo nivel y luego con la obra del Viaducto del tren Sarmiento”.

– “El sistema de salud en la Ciudad siempre será público, de calidad y gratuito para todos, pero con prioridad para los porteños”.

– “La seguridad pública necesita con urgencia que cambie el concepto de reincidencia por el de reiterancia para terminar con la puerta giratoria”.

– “El compromiso es defender a los porteños y recuperar la coparticipación”.