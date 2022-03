Javier Cordone, el ex de Dani La Chepi, comentó: «No da leer tantas mentiras y agravios»

Dani La Chepi anunció su separación de Javier Cordone el pasado 4 de marzo. A partir de ese momento se generaron muchas especulaciones respecto a los motivos de la ruptura y ahora Javier decidió romper el silencio para dar su versión de los hechos.

El enojo del recolector de residuos tiene que ver con que hace unos días, La Chepi contó que muchas mujeres le mandaban chats comprometedores con Javier, arreglando para tener intimidad: «Las minas que me envían capturas de chat hablando con Javier arreglando para…». A raíz de esto, Cordone recurrió a su cuenta de Instagram y dijo: «La verdad que no da leer tantas mentiras y agravios. En un rato va mi descargo».

«Durante el tiempo que estuvimos juntos con Dani aposté siempre a la relación e intenté que perdurara, la respeté y acompañé en todo. Hasta el último día de nuestra relación me la jugué por tratar de construir (ella igual) y siempre voy a querer lo mejor para Daniela, por todo el amor verdadero que hubo y que hay. Todo lo demás es parte de otra historia», manifestó Javier.

Qué pasó entre Dani La Chepi y Javier Cordone

La conductora de «El Gran Juego de la Oca» (El Trece) recurrió a su cuenta de Instagram para anunciar su separación de Javier y expresó: «Las razones, qué pasó, por qué, desde cuándo y demás, me parece que son parte de la intimidad. Pero para los y las que están preguntando sí, Javier y yo estamos separados. Yo estoy bien, gracias».

Tras la repercusión de la noticia, La Chepi recibió muchos comentarios mal intencionados y salió al cruce: «Conté que me separé porque ustedes, esta comunidad, me preguntaba un mensaje tras otro ‘¿y Javier?’; ‘se te ves cabizbaja’, ‘¿qué te pasa?’, ‘estás pachucha’, ‘¿te separaste?’. Se los conté a ustedes. Después lo cuelgan en otro lado y ahí aparecen las mujeres a agredir, leí comentarios como ‘pobre pibe‘; ‘lo usó‘…». «Si yo contara un montón de razones que son parte de mi intimidad y de la de él, cambiarán esos mensajes«, cerró.

Por qué operaron a Dani La Chepi

En medio del duelo por su separación, La Chepi sufrió una serie de problemas en su salud. El mal momento emocional hizo que la humorista tuviera una hinchazón en el ojo: “¿Por algún lado explota la cosa, no?. Dicen que las tres situaciones más angustiantes de la vida de un ser humano son: la mudanza, la separación y la muerte”.

“Yo me separé hace poco, me mudé hace poco y el domingo estuvimos en el sanatorio con mi mamá, despidiéndonos básicamente de mi papá, que como muchos saben, hace 9 años tuvo un ACV isquémico. Ahora se descompensó mucho y fuimos corriendo. Así que sí creo (que lo del ojo) tiene que ver con todo lo que está pasando”, analizó La Chepi.

“Hablé con el médico, me dijo que puede ser alergia, algo que me entró en el ojo o básicamente emocional, con todo lo que les conté”, explicó luego de una horas. Al día siguiente de este episodio, la instagramer fue internada de urgencia y fue operada por una piedra en el riñón. «Con mamá salimos a pasear, ¿salimos no? Ella hubiera preferido ir al shopping. Pero esta clínica es como un shopping, amo la clínica Olivos, me encanta venir acá. Parece que anoche fueron a Caminito, se afanaron un cascote y me lo dejaron en casa. Yo me lo comí y ahora estamos esperando al urólogo porque parece que me tienen que operar”, indicó.

Tras la intervención quirúrgica, La Chepi regresó a su casa y llevó tranquilidad a sus seguidores: «Acá estamos, ya en casa, gracias a Dios. Un capo el doctor, toda la Clínica Olivos, a todo el personal. El cólico renal es un dolor que solamente la que parió sabe que se asemeja mucho al dolor de parto». Luego, contó: «Me dejaron adentro un catéter, doble jota creo que se llama, y tengo que eliminar lo que tengo adentro. En 15 días me duermen de nuevo y me sacan el catéter».

Comentarios

Ingresa tu comentario