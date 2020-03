Internas en la UCR porteña: las Mujeres de Radicales por Argentina luchan por ser protagonistas

(CABA) Dicen que todo depende del cristal con que se mire y eso quedó demostrado este martes por la tarde durante el encuentro sobre Mujer, Sociedad y Política que se llevó a cabo en el Club Zarate de La Boca, organizado por el espacio de Mujeres de la agrupación Radicales por Argentina (RA), que responde a Daniel Angelici.

Las oradoras del evento fueron Mariana Rabanal, la auditora Raquel Herrero y la ex titular del Consejo Nacional de las Mujeres Fabiana Tuñez y quedó claro no sólo la diferencia generacional sino también los distintos puntos de vista incluso sobre la Unión Cívica Radical y los desafíos por delante.

En lo que sí hubo coincidencia fue en la necesidad de que las mujeres no sólo tengan más lugares en las listas sino de que sean protagonistas. La Ley de Paridad sirvió para obtener más cargos electivos pero a la hora de la toma de decisiones en la política a las mujeres todavía les queda un largo camino por recorrer.

Antes de comenzar la exposición de las oradoras se mencionó a las candidatas presentes, quienes representarán a Radicales por Argentina en la interna del radicalismo porteña que se llevarán a cabo el próximo 29 de marzo.

Junto a Herrero (Comuna 7) y Rabanal (Comuna 4), también estuvieron Lorena Clienti, Graciela Longhitano (Comuna 1); Miriam Cáceres, Elsa Mastronicola, Marcela Bello, Sandra Milone, Florencia Weck, Patricia Ferro, Laura Martínez, Silvia Millara, Elisa Zarauza (Comuna 4); Patricia Cáseres, Susana Petracca, Aldana Fontana, Magdalena Pérez, Verónica Candolfi y Mónica López (Comuna 7).

Rabanal explicó que la Ley de Paridad no nace como un invento argentino sino como una lucha internacional. “Siempre fuimos relegadas en el ámbito político”, aseguró y continuó explicando que la sanción del cupo femenino, al principio, sirvió para que mujeres estén en la lista pero no fue hasta que se especificó que debían ocupar lugares expectantes que lograron una verdadera inclusión.

También destacó la paridad pero insistió en que es necesario que la ley se cumpla, dado que la mayoría de las listas son encabezadas por hombres, con lo cual si bien hay más mujeres no se alcanza a cumplirse el 50%.

Rabanal además remarcó que la interna del radicalismo porteña es la primera que aplica la paridad pero resaltó: “La lapicera la siguen teniendo los hombres. Tienen que entender que las mujeres enaltecen cualquier boleta porque enaltecen la política”.

Y concluyó: “Tenemos que lograr que se aplique en los lugares de toma de decisiones y en las políticas públicas. Sumando más mujeres se cambia la política”.

A su término Herrero intentó ser un poco más optimista respecto a lo que las mujeres han conquistado durante estos años. “Muchas de las que peinamos canas hemos vivido en carne propia que la mujer siempre estaba un paso atrás del hombre. Soy de las que pienso que tenemos que ir juntos a la par, que debe haber igualdad de oportunidades”, aclaró.

A lo que agregó: “Se ha logrado mucho pero en la política sigue siendo difícil. Si bien en mi comuna la lapicera siempre fue mía porque Radicales por Argentina tiene un jefe político que respeta a las mujeres, tenemos que luchar para que cada vez más mujeres tengamos la lapicera”.

La auditora sostuvo además que “los cambios requieren tiempo y teniendo en cuenta nuestra historia, estamos un pasito más adelante. Faltan kilómetros aún y por eso la juventud es tan importante. Hay mucho por hacer y por eso convoco a las jóvenes a seguir con el cambio que ya no tiene vuelta atrás”.

Para concluir Herrero aseguró: “Ahora tenemos que hacernos respetar. Desde cualquier lugar podemos transformar la realidad, podemos hacer más”.

Por último Túñez, quien reconoció que se fue del radicalismo cuando no fue respetada por ser mujer pero nunca se desafilió, aprovechó para estar de los dos lados del mostrador y deslizó algunas críticas a su partido, al que le pidió no sólo volver a levantar las banderas históricas sino también aggiornarse no sólo a las nuevas problemáticas sino también a las nuevas agendas que tiene la sociedad.

Además aseguró que “la paridad se conquistó” y explicó: “En realidad, el feminismo está a favor de los derechos, de la igualdad, de la paz. Si bien hubo avances a las que nos siguen matando, violando, traficando, acosando, es a las mujeres”.

Túñez continuó: “Cada una de ustedes tiene que ir ocupando espacios no sólo para transformar la política sino la sociedad. Es tan inmensamente amplio nuestro país que tenemos que pensar en las mujeres a las que aún no les llegó la igualdad, no saben qué significa”.

A lo que añadió: “Hay que capacitarnos y prepararnos pero no olviden que el poder está en cada una de nosotras. Tenemos que disputar la lapicera”.

Como cierre se proyectó un video con fotos de mujeres militantes de Radicales por Argentina y se entregaron diplomas a mujeres militantes destacadas. NR

