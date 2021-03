Instagram incorpora las Salas en Vivo

Instagram, una de las redes sociales más utilizadas, anunció las Salas en Vivo, una opción que permite hacer streaming en la plataforma con hasta con cuatro personas. Hasta el momento sólo se podían hacer lives de dos personas, así que esta opción busca expandir posibilidades.

La compañía aseguró que “esta actualización permitirá a las personas nuevas oportunidades para expandir su alcance y darle múltiples usos, como iniciar un programa de entrevistas o un podcast, organizar una sesión de improvisación o cocrear con otros artistas, liderando preguntas y respuestas más atractivas con los que van a vivir o simplemente a salir con amigos”.

Por otro lado incorporaron controles para ayudar a mantener la seguridad en las Salas en Vivo. Así, por ejemplo, si el host bloqueó a un usuario que uno de sus invitados no bloqueó, ese usuario no podrá unirse a la transmisión en vivo. Además, los invitados que no tengan acceso al producto en vivo debido a una violación previa de las pautas de la comunidad, no podrán sumarse a la sala.

