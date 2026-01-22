La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) oficializó el cronograma tributario para el nuevo año, confirmando las fechas límites para los impuestos patrimoniales. La atención de los contribuyentes bonaerenses se centra ahora en el Impuesto Inmobiliario Urbano, cuyo primer vencimiento operará el próximo 19 de febrero de 2026.

Este calendario busca brindar previsibilidad a los propietarios, quienes ya pueden planificar sus finanzas para aprovechar los beneficios fiscales vigentes. Por su parte, el Inmobiliario Rural (cuota 1 y anual) tendrá su fecha límite recién el 17 de marzo, mientras que el Impuesto Automotor pasará a una modalidad mensual a partir del 10 de marzo.

Descuentos: las claves para pagar menos

En un contexto donde cada peso cuenta, ARBA ratificó su política de incentivos para el cumplimiento voluntario. Existen dos vías principales para obtener bonificaciones en el Inmobiliario 2026:

Pago Anual Anticipado (15% OFF): Quienes opten por cancelar todo el año en un solo pago recibirán un descuento del 15%. El requisito fundamental es no registrar deudas exigibles de períodos anteriores. Buen Cumplimiento (10% OFF): Para quienes elijan pagar en cuotas, se aplicará una bonificación del 10% en cada boleta, siempre que se abone en término y no se tengan deudas previas.

Cómo descargar la boleta y pagar desde el celular

Para evitar filas y trámites presenciales, la agencia digitalizó todo el proceso. Los contribuyentes pueden obtener su boleta ingresando a la web oficial de ARBA, seleccionando «Iniciar trámite» e ingresando el número de Partida del inmueble.

Una vez obtenida la boleta digital, el pago se puede realizar de manera inmediata escaneando el código QR con cualquier billetera virtual o app bancaria, o utilizando el Código de Pago Electrónico vía homebanking. El sistema emite un comprobante digital al instante, facilitando el control de los pagos realizados.