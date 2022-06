Inflación: El “Gringo” Castro propone unidad con el Bloque Piquetero y CGT

“Debemos construir un nosotros más grande de movilización y organización popular para que bajen los precios. Por eso vamos a tener que hablar, como lo hace hoy la CGT con el Bloque Piquetero, con todos los sectores que movilicen”, propuso Esteban “Gringo” Castro, secretario general de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), este miércoles 8, en la esquina de avenida Corrientes y 25 de Mayo, a metros de la sede de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), que preside Daniel Funes de Rioja.

Miles de personas de las organizaciones que integran la UTEP ocupaban desde el Obelisco cerca de cinco cuadras de extensión. Optaron por no ir hasta la puerta de la COPAL por la falta de espacio para los miles de personas movilizadas y luego siguieron camino por avenida Corrientes hasta la sede de la Bolsa de Cereales, a cargo de José Martins, donde hubo un momento de tensión al ingreso de la entidad donde se reclamó una reunión.

“No vinimos a rogar que nos bajen los precios. Venimos a exigirlo. Porque nosotros como pueblo somos parte de garantizar la comida a los más pobres y trabajadores. Y queremos que Braun (Federico, dueño del supermercado La Anónima) y compañía vengan a nuestros barrios, creemos que no van a venir, pero tendrían que ver la preocupación de nuestras compañeras por garantizar la comida a quienes no lo tienen. Al contrario, quienes se preocupan por concentrar la producción y exportar no pueden garantizar el alimento al conjunto de la población. Esa contradicción es evidente”.

En la Bolsa de Cereales no hubo discurso y se produjo un momento de tensión cuando un grupo de dirigentes ingresó a solicitar una audiencia con las autoridades de la entidad y se negaban a recibirlos.

En ese mismo momento la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) realizaba un verdurazo en la Plaza de Mayo, frente a la Catedral de Buenos Aires, y en la sede de la Confederación de General del Trabajo (CGT) de la calle Azopardo los movimientos sociales llamados Bloque Piquetero eran recibidos por distintos dirigentes sindicales.

Por último, Castro propuso una mesa de diálogo “para que los empresarios digan cuantos son sus costos, de los impuestos que nunca dicen, aunque siempre se quejan, los subsidios que reciben y las ganancias. Discutir de igual a igual. En esa mesa de diálogo debe estar el Estado Nacional, provincial y municipal. Hasta que no suceda vamos a seguir movilizando, que cada vez será más grande, que bajen los precios para que todos coman, por eso nos organizamos en el sindicato de la economía popular, porque con la comida no se jode. Que Dios los bendiga y que la Virgen los cuide a todos y todas”, a su lado una imagen de la Virgen de Luján que había viajado en colectivo desde Caseros con mujeres del grupo de laicos Misioneros de Francisco.

