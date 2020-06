Fernán Quirós: «Si la ciudadanía decide ver a los amigos no hay manera de evitar la vuelta a la cuarentena fase 1»

(CABA) El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, se mostró preocupado por el aumento de contagios de coronavirus en el área metropolitana y no descartó volver a la fase uno de la cuarentena. Es más, dijo que está supeditado a la evolución de la pandemia en «las próximas tres semanas».

«Tener un nuevo período de fase uno de cuarentena o no depende críticamente de lo que hagamos como Gobierno y como ciudadanos en las próximas tres semanas», advirtió el funcionario en declaraciones a radio La Red.

TAMBIEN PUEDE INTERESARTE

Coronavirus: tras el positivo de Vidal, Larreta se hizo el test y dio negativo

En este sentido, pidió extremar los cuidados y el distanciamiento social: «Si la ciudadanía decide que ya no tiene energía para sostener la cuarentena y que ya es lo mismo porque a mí no me va a pasar, entonces voy a un asado, a ver a los amigos o me junto con familias porque mis hijos extrañan a los compañeros de colegio, si eso va a ocurrir, no hay formato de testeo que pueda sostener y no hay manera de evitar por delante una vuelta a la cuarentena fase uno».

«Tenemos más casos por delante, todos estamos cansados y con problemas económicos, sociales, afectivos pero tenemos que hacer un esfuerzo mayor en el tiempo que nos queda», analizó.

Quirós cree que en los barrios populares «lo peor ya pasó», pero alertó por el aumento de casos en el resto de la Ciudad de Buenos Aires. «Hemos trabajado muchísimo con el plan DetectAR en los barrios populares porque habían crecido mucho los casos. Logramos disminuir la curva sensiblemente en esos barrios y pareciera que lo peor ahí ya pasó. Ahora están activados los aumentos en el resto de la ciudad».

TAMBIEN PUEDE INTERESARTE

Larreta brindó detalles sobre la estrategia de testeos y búsqueda de contactos estrechos

El funcionario recalcó que «con un intensificación de testeos y una sociedad que se cuida se logra bajar el R debajo de 1».

Quirós también dio detalles del caso de María Eugenia Vidal y su contacto con Horacio Rodríguez Larreta, entre otros funcionarios. «Vidal se hisopó por prudencia. Su caso es asintomático de bajísimo riesgo. Como había estado con un contacto esporádico con el intendente de Lomas de Zamora (Martín Insaurralde) le recomendé que se distancie y esperemos unos días para hacer el hisopado», contó. En el caso del jefe de Gobierno, Quirós dijo que el examen se hizo por «precaución» y que el riesgo es «pequeño».

Por último, él mismo reveló que también fue testeado: «Me hisopé una vez porque estaba con cefalea y dolor de garganta, pero no lo hacemos en forma de rutina, solo si tenemos algún síntoma». NR

Comentarios

Ingresa tu comentario