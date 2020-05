Fernán Quirós: “Hay casos de coronavirus en prácticamente todas las villas de la Ciudad”

(CABA) El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, presentó este martes el informe sobre la situación sanitaria de la Ciudad y dio detalles de cómo evoluciona la curva de contagios de coronavirus, así como el estado de situación en los barrios vulnerables.

“Al día de hoy hemos diagnosticado a 1.365 personas que han sufrido la enfermedad, residentes de la Ciudad de Buenos Aires, de las cuales 545 ya han sido dadas de alta institucionalmente”, precisó el ministro.

A su vez, señaló que hubo “84 fallecidos” y que “la tasa de letalidad de las personas que residen en la Ciudad y se han enfermado es al día de hoy 6,15%”.

Con respecto a los no residentes, Quirós indicó que se diagnosticaron “401 casos, de los cuales hemos dado 121 altas institucionales, han fallecido 16, y de ese subgrupo la tasa de letalidad ha sido de 3,99%”.

El ministro explicó que recientemente “hemos tenido un grupo de 4 o 5 días que fue un período en el que no estaba del todo claro cómo estaba funcionando nuestra curva”, y que en ese entonces “analizamos la posibilidad de acompañar la política de paseo y recreación de los niños” que había impulsado el Gobierno nacional.

“En esos días tuvimos un aumento importante de casos y en los últimos días ha estado un tanto errática (la curva), pero no ha continuado esa pendiente”, aclaró.

Quirós también explicó que “la enorme mayoría de los enfermos tiene entre 20 y 60 años, y la enorme mayoría de los fallecidos tiene más de 70 y más de 80 años”.

En tanto, dijo que “la enorme mayoría de casos está en toda la franja norte de la Ciudad, y en las comunas 3 y 7”.

Con respecto a la campaña de vacunación contra la gripe, Quirós destacó que viene desarrollándose de manera “muy intensa y exitosa”. “Habitualmente vacunamos en todo el período en la Ciudad de Buenos Aires cerca de 170 mil personas, y en este momento vamos por menos de la mitad del período y ya hemos vacunado la misma cantidad que el año pasado”, dijo, al precisar que hay un promedio de 6.006 vacunados por día.

Por otro lado, dijo que “en las UFUs (Unidades Febriles de Urgencia) hubo un total de 1.955 pacientes atendidos, 1.071 pacientes testeados y 132 pacientes positivos”.

En cuanto a los barrios vulnerables, Quirós afirmó que “hemos tenido casos en prácticamente todas las villas de la Ciudad” y que “al día de hoy tenemos 249 casos totales, 22 de ellos ya han sido dados de altas, 6 han fallecido y la tasa de letalidad es 2,4%”.

Sobre este punto, el Gobierno de la Ciudad lleva a cabo un plan para los barrios vulnerables que tiene cinco líneas de acción: diagnóstico precoz y distanciamiento oportuno de las personas con Covid-19; seguimiento de contactos estrechos; distanciamiento de adultos mayores y personas con enfermedades acompañantes; adaptación en los circuitos de CESAC y traslados a las Unidades Febriles, y brindar bioseguridad a organizaciones barriales y red de cuidado comunitario.

Quirós sostuvo que “nuestra estrategia es sostener siempre la menor cantidad de contagios posible”, pero aclaró que “por supuesto que entendemos las múltiples dimensiones del ser humano, y una esencial es la dimensión económica”.

“Tanto las dimensiones que hacen a la economía, a la salud mental, a la salud social, a la vincularidad, son cuestiones que diariamente discutimos en el Gobierno de la Ciudad”, reconoció.

En ese sentido, dijo que “semana a semana, en base a los datos que todos podemos ver, vamos viendo la evolución de la curva. Si la curva siguiera en un nivel de casos por día relativamente contenido y que no aumenta, vamos a estar dispuestos a analizar alternativas. Si en los próximos días eso no ocurre, no vamos a estar dispuestos a dar ese debate”.

Y agregó: “No hay forma de estimar un contagio controlado porque los instrumentos no son de precisión”.

El ministro estuvo acompañado por el subsecretario de Planificación Sanitaria y Gestión de Red, Daniel Ferrante; el titular del SAME, Alberto Crescenti; la directora del Hospital Gutiérrez, Cristina Galoppo, y el director del Hospital Muñiz, Pablo González Montaner. NR

