Estas son las únicas estaciones de subte que permanecerán abiertas desde el viernes

(CABA) El martes Horacio Rodríguez Larreta continuó anunciando medidas con el objetivo de disminuir el avance del coronavirus todo lo que sea posible. Así, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires comunicó una serie de decisiones en cuanto al funcionamiento de los subtes, a partir del próximo viernes a las 0 horas. «Sólo van a parar en las cabeceras y en aquellas estaciones en donde se hace combinación con otras líneas”. Si bien se dio a entender que se trataba de combinaciones entre líneas del propio subte, también se detendrán en algunas estaciones que permiten acceder a servicios de trenes, como por ejemplo en Palermo (ferrocarril San Martín) y en Plaza Miserere (ferrocarril Sarmiento).

Aquí, el detalle de las estaciones que permanecerán abiertas:

– Línea A (Perú-San Pedrito): Perú, Lima, Plaza Miserere, Primera Junta, San José de Flores y San Pedrito (Plaza de Mayo cerrada por obras)

– Línea B (Leandro N. Alem-Juan Manuel de Rosas): Leandro N. Alem, Carlos Pellegrini, Pueyrredón, Medrano, Federico Lacroze y Juan Manuel de Rosas.

– Línea C (Constitución-Retiro): Retiro, Diagonal Norte, Av. de Mayo, Independencia y Constitución.

– Línea D (Catedral-Congreso de Tucumán): Catedral, 9 de Julio, Facultad de Medicina, Pueyrredón, Palermo, Ministro Carranza/Miguel Abuelo, Juramento y Congreso de Tucumán.

– Línea E (Retiro-Plaza de los Virreyes): Retiro, Correo Central, Bolívar, Independencia, Jujuy, Av. La Plata y Plaza de los Virreyes.

– Línea H (Facultad de Derecho/Julieta Lanteri-Hospitales): Facultad de Derecho, Santa Fe/Carlos Jauregui, Corrientes, Once/30 de diciembre, Humberto 1º, Caseros y Hospitales.

“Ayer (por el lunes pasado) el subte bajó el 50%. Eso es una buena noticia porque el transporte público es clave. Necesitamos que la gente no viaje si no es imprescindible. Los que tienen que ir a trabajar sí, por eso mantenemos el transporte público abierto. Gente que tiene que llegar a su trabajo, pero reduciéndolo al mínimo para aquellos que no es imprescindible. Cuanta menos gente viaje, mejor”, había explicado Rodríguez Larreta.

“Primero vamos a seguir viendo si sigue la baja de ayer. Estas medidas de trabajo a domicilio, de eximir a quienes no están en trabajos esenciales y lo hagan de su casa. A partir de las 0 del viernes se va a restringir y sólo van a poder viajar aquellos que viajan sentados», agregó el jefe de Gobierno porteño, en alusión a otra medida, que había informado Mario Meoni.

Es que el ministro de Transporte de la Nación anunció que a partir del viernes no podrán viajar pasajeros parados en colectivos y trenes. “Sólo van a poder ir sentados y vamos a hacer un control muy férreo para que esto se cumpla”, aseguró el funcionario en una conferencia de prensa el martes en Casa Rosada. NR

