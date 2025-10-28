Estacionamiemto bajo plaza en Ituzaingó

Un partido del conurbano bonaerense construirá un estacionamiento subterráneo bajo una conocida plaza para brindar mayor espacio a los vecinos que deseen dejar sus autos. La obra no solo busca brindar más lugares de guardado, sino también aliviar el tráfico que puede se genera por los vehículos estacionados.

Desde la Municipalidad detallaron que se financiará netamente con sus fondos y que se buscará potenciar el comercio de la zona.

El nuevo estacionamiento subterráneo que cambiará para siempre el tránsito

La Municipalidad de Ituzaingó informó que remodelarán por completo la plaza 20 de febrero, ubicada en Coronel Pablo Zufriategui 799. Las obras prometen cambiar para siempre la ciudad, ya que construirán un estacionamiento subterráneo con 376 plazas.

El anuncio fue realizado por el intendente Pablo Descalzo y se construirá al completo con fondos propios para destrabar el caos vehicular diario.

Cuándo comienzan las obras del estacionamiento subterráneo en Ituzaingó

La empresa adjudicada para las obras es Stop Coffee Leloir S.A y se espera que los trabajos comiencen el próximo lunes 27 de octubre sobre el lateral de la calle Masilla.

Por el momento, los fondos no fueron dados a conocer, pero se espera que el completo de las obras tenga una duración de entre 18 y 20 meses. En la misma línea, el intendente aseguró que mientras se trabaje no se interrumpirá el tránsito vehicular de la superficie ni habrá desvíos en el transporte público.

Renovación de la plaza 20 de febrero: otro punto clave en la obra del Municipio

La construcción del estacionamiento subterráneo estará acompañada de otras obras como la remodelación total de la plaza 20 de febrero para poder explotarla comercialmente.