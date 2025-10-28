Información General
Estacionamiemto bajo plaza en Ituzaingó
La nueva construcción contará con 376 plazas para autos y busca solucionar la crisis de espacio que sufren los vecinos a diario.
Un partido del conurbano bonaerense construirá un estacionamiento subterráneo bajo una conocida plaza para brindar mayor espacio a los vecinos que deseen dejar sus autos. La obra no solo busca brindar más lugares de guardado, sino también aliviar el tráfico que puede se genera por los vehículos estacionados.
Desde la Municipalidad detallaron que se financiará netamente con sus fondos y que se buscará potenciar el comercio de la zona.
El nuevo estacionamiento subterráneo que cambiará para siempre el tránsito
La Municipalidad de Ituzaingó informó que remodelarán por completo la plaza 20 de febrero, ubicada en Coronel Pablo Zufriategui 799. Las obras prometen cambiar para siempre la ciudad, ya que construirán un estacionamiento subterráneo con 376 plazas.
El anuncio fue realizado por el intendente Pablo Descalzo y se construirá al completo con fondos propios para destrabar el caos vehicular diario.
Autódromo porteño: denuncian negociado de más de US$ 150 millones, con empresarios vinculados al macrismo
Cuándo comienzan las obras del estacionamiento subterráneo en Ituzaingó
La empresa adjudicada para las obras es Stop Coffee Leloir S.A y se espera que los trabajos comiencen el próximo lunes 27 de octubre sobre el lateral de la calle Masilla.
Por el momento, los fondos no fueron dados a conocer, pero se espera que el completo de las obras tenga una duración de entre 18 y 20 meses. En la misma línea, el intendente aseguró que mientras se trabaje no se interrumpirá el tránsito vehicular de la superficie ni habrá desvíos en el transporte público.
Renovación de la plaza 20 de febrero: otro punto clave en la obra del Municipio
La construcción del estacionamiento subterráneo estará acompañada de otras obras como la remodelación total de la plaza 20 de febrero para poder explotarla comercialmente.
Relanzan tradicional shopping de Las Cañitas con un sistema usado por El Corte Inglés en España
Venden un icónico edificio porteño con vistas a las mejores cúpulas de Buenos Aires
Denuncian un escándalo de corrupción detrás de contratos de limpieza de grafitis en el Subte
El Gran Paraíso de La Boca
Estacionamiemto bajo plaza en Ituzaingó
El Gran Paraíso de La Boca
Denuncian un escándalo de corrupción detrás de contratos de limpieza de grafitis en el Subte
Venden un icónico edificio porteño con vistas a las mejores cúpulas de Buenos Aires
Relanzan tradicional shopping de Las Cañitas con un sistema usado por El Corte Inglés en España
Más leídas
-
Información General3 semanas ago
Los árboles más antiguos de la Ciudad de Buenos Aires: un recorrido por los históricos 5 ejemplares que siguen en pie
-
Información General3 semanas ago
Jorge Macri le dio la bienvenida a Simone Biles, la mejor gimnasta del mundo, “Huésped de honor” de la Ciudad
-
Información General2 semanas ago
La Feria del Libro Antiguo celebrará a las escritoras argentinas
-
Información General2 semanas ago
Nueva vida en una esquina de Colegiales
-
Información General2 semanas ago
Merienda en un ícono porteño: qué ofrece y cuánto cuesta el café oculto del Kavanagh
-
Información General2 semanas ago
Festival Borges: caminatas literarias, tango y voces internacionales en homenaje a un genio universal
-
Información General2 semanas ago
Presupuesto 2026: 10 áreas visitaron la Legislatura en la Primera Jornada de debate en Comisión
-
Información General2 semanas ago
Aerolíneas Argentinas retiró preventivamente ocho aviones tras la falla en el vuelo con destino a Córdoba