En el sur de la Ciudad el desempleo superó el 21%

(CABA) El índice de desempleo en la ciudad de Buenos Aires sufrió un fuerte aumento en el segundo trimestre, como consecuencia de la pandemia. Del 10,9% que se había registrado hace un año saltó al 14,7%, que representa un total de 211.000 personas, y las diferencias entre las distintas zonas de la ciudad son enormes.

TAMBIEN PUEDE INTERESARTE

Quieren convertir uno de los pabellones de La Rural de Palermo en un autocine

Pero la suba podría haber sido mayor de no haber sido por el crecimiento récord de personas “inactivas”, es decir que no están trabajando pero tampoco buscan empleo. Según el INDEC, se agregaron 305.000 personas en esta condición, que en buena medida podría ser transitoria mientras duren las medidas de aislamiento obligatorio. Esto significa que además de crecer el desempleo aumentó la cantidad de gente que perdió su trabajo pero por el momento decidió no salir a buscar. El caso típico es el de aquellos que desempeñan oficios y que se vieron imposibilitados de trabajar por la cuarentena durante el segundo trimestre.

TAMBIEN PUEDE INTERESARTE

mAbxience: cómo es la planta de Garín que producirá la vacuna de Oxford-AstraZeneca

En total se perdieron 322.000 puestos de trabajo en la ciudad de Buenos Aires, pero que se desglosan de la siguiente manera: 304.000 pasaron a ser “inactivos” y sólo 22.000 personas pasaron a ser nuevos desempleados. Pero tarde o temprano una porción importante de los que están inactivos saldrán a buscar trabajo y eso podría generar un nuevo aumento de la desocupación.

Como ya es habitual en el distrito, las diferencias entre norte y sur son enormes. Mientras que en la zona norte la desocupación fue de apenas 8,4%, en el sur subió a 21% (el incremento fue de 6,3 puntos porcentuales), mientras que en el norte el incremento fue de apenas 0,2 puntos porcentuales. NR

Comentarios

Ingresa tu comentario