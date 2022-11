Elisa Carrió: “Apoyo incondicionalmente la candidatura de Quirós en CABA, es una luz”

Después de que Horacio Rodríguez Larreta dijera que prefiere un sucesor del PRO cuando deje de ser jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Elisa Carrió respaldó al alcalde porteño y le dio un apoyo rotundo a la candidatura de Fernán Quirós.

“Junto a toda la Coalición Cívica apoyo incondicionalmente la candidatura a Jefe de Gobierno de @FernanQuirosBA por ser buena persona, íntegro, transparente, republicano y humanista”, dice el tuit publicado hoy por Carrió, el cual acompañó con una imagen en la que aparece abrazando al actual ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires.

En un segundo posteo, Carrió consideró que la presentación de Quirós “es una luz que se abre para un pueblo que hoy tiene mucho dolor y angustia y que quiere la decencia y el bienestar para la Ciudad de Buenos Aires que tanto amo”.

El respaldo de Carrió a la decisión de Quirós se conoce horas después de que el propio Rodríguez Larreta reconociera que prefiere un sucesor del PRO cuando deje el cargo. “Es un lujo y un orgullo que haya varios miembros del gabinete de la Ciudad, de nuestro equipo, que tengan la potencialidad de seguir adelante con la transformación que estamos llevando adelante”, declaró hoy por la mañana, durante un acto que compartieron ambos en el barrio de Villa Luro. Y puntualmente sobre Quirós, enfatizó: “Es un orgullo trabajar con Fernán. Ha demostrado toda su capacidad profesional, su calidad humana, su entereza, durante la crisis sanitaria más grande que tuvimos en el último siglo. Es un orgullo cómo lideró todo el sistema de salud durante la pandemia”.

Sucede que ya hay varios dirigentes que manifestaron su intención de competir el año que viene, entre ellos la ministra de Educación, Soledad Acuña, el presidente de la Legislatura, Emmanuel Ferrario, y el ministro de Gobierno, Jorge Macri, distanciado de Rodríguez Larreta por su apoyo explícito a Patricia Bullrich. A la par, el radical Martín Lousteau -de buena sintonía con el alcalde porteño-, también está decidido a jugar por la sucesión en CABA.

Quiró, por su parte, reconoció que estuvo analizando la situación de la Argentina y en particular de los porteños y reflexionando sobre su decisión. “Estamos en un momento particular, muy crítico, no solo tenemos enormes dificultades por la pandemia, enormes dificultades economía y sociales, además las personas están pasando un muy mal momento emocional y de bienestar. Por eso, mi convicción plena es que todos los servicios públicos tenemos que estar dispuestos para colaborar en el cuidado de la comunidad”, enfatizó.

Y en la misma línea, agregó: “En estos días he tomado la decisión de prepararme para poder competir para la jefatura de gobierno el año que viene. Tengo un compromiso muy grande y una evolución positiva de lo que significa este Gobierno con Horacio a la cabeza, pero también espero poder aportar a la ciudadanía una alternativa humanista de lo que la sociedad necesita en este momento y una reconstrucción de los vínculos sociales, que nos da el bienestar y la capacidad de atravesar momentos difíciles”.

Carrió volvió a mencionar la posibilidad de presentarse como candidata a Presidenta

Ayer por la noche, en el marco de la inauguración de la nueva sede del Instituto Hannah Arendt, Carrió volvió a deslizar la posibilidad de presentar su candidatura a Presidenta en las elecciones del año que viene.

“Si no hay acuerdos fundamentales de conducta, de decencia, de honestidad, y de financiamiento transparente, voy a ser candidata a presidenta el año que viene”, sostuvo la fundadora de la Coalición Cívica. Y en la misma línea, completó: “No importa cuántos seamos, podemos ser millones o tal vez sea para cosechar otro 1.8 % de los votos, pero vamos a estar proponiendo los principios, los valores de la Constitución, de la república y la libertad”.

“Tampoco descarto ser candidata a senadora por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dentro de dos años”, agregó Carrió, quien estuvo acompañada por el ex viceministro de Economía de la Nación, Pedro Lacoste, las diputadas nacionales por la CC Mariana Stilman; Victoria Borrego; Marcela Campagnoli; el legislador nacional por el PRO Hernán Lombardi, el diputado provincial Luciano Bugallo; la diputada porteña Lucía Romano y la ex legisladora nacional Lucila Lehmann