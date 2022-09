El Riachuelo hoy: Sin basura ni olor desagradable

Catorce años después se registró en una recorrida por el Riachuelo que desaparecieron los autos y los barcos hundidos, que las riberas tienen basura solo en las zonas donde hay asentamientos -a la altura del barrio de Barracas, en la zona del Barrio 21 24-, que no se ven camalotes ni basura flotando y sí variedades de aves, y que los que vecinos comienzan a sentir como propios los espacios de juegos infantiles y del Camino de Sirga que permite caminar o andar en bicicleta, junto al curso de agua.

La cuenca Riachuelo-Matanza abarca 14 municipios de la provincia de Buenos Aires: Almirante Brown, Avellaneda, Cañuelas, Esteban Echeverría, Ezeiza, General Las Heras, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Marcos Paz, Merlo, Morón, Presidente Perón y San Vicente. Asimismo, atraviesa toda la Comuna 8 y parcialmente las Comunas 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 10 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Son 64 kilómetros de la cuenca (110, sumando los afluentes) y está habitada por casi 5 millones de personas.

De todo ese territorio, son potencialmente navegables unos 22 kilómetros, que van desde el Río de la Plata al Camino de Cintura. El desplazamiento está condicionado siempre a los vientos, las mareas y la altura del río. Se realizó la recorrida en una de las lanchas de control de Acumar (la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo) que salió desde Puente Bosch y se dirigió primero hacia la Cuenca Media (hasta casi el Puente Alsina) y luego a la Cuenca Baja, donde el Riachuelo confluye en el Río de la Plata.

Los trabajos de limpieza

La navegación del Riachuelo no está permitida; las únicas que lo recorren son las embarcaciones de patrullaje y limpieza del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de Acumar, además de los remeros de varios clubes de Avellaneda y La Boca que deben pedir permiso a Acumar, la CIudad o Prefectura. Los 14 municipios que componen la cuenca controlan las riberas, pero no navegan el río ni los arroyos que a él llegan. Los que sí cruzan permanentemente de una a otra orilla son los botes que llegan a la Isla Maciel, juntos al transbordador del Puente Nicolás Avellaneda.

Advertisement

Por eso, las únicas embarcaciones que se cruza la lancha de Acumar son los catamaranes que van y vienen recogiendo la basura que arrojan en las márgenes o que traen los 100 arroyos que desembocan en el Riachuelo y no tienen recolección de residuos, entonces llegan cuando el río crece. La autoridad de cuenca cuenta con cuatro barcos que tienen grúa -y dos ellas también pala-, pero también con cuatro lanchas para patrullaje y control y para la colocación de las 16 barreras flotantes -o “mangas”- donde se acumulan los desechos que luego son recogidos.

Desde la orilla también trabajan dos grúas ubicadas en los dos obradores que tiene la autoridad de Cuenca, uno en Puente Bosch, del lado de la provincia de Buenos Aires en el municipio de Avellaneda, y otro en Puente Alsina, del lado de la Ciudad de Buenos Aires.

Según cuentan los técnicos, los desechos en la superficie ocasionaban que en 2005 el desplazamiento de una nave en el río, por pequeña que fuera, se hiciera imposible. Ahora es tranquila, salvo cuando alguna bolsa de plástico que se escapó de las mangas atasca el motor de la lancha y alguien debe estirarse para sacarla. En promedio, Acumar recoge entre 250 y 300 toneladas por mes.

La zona de patrullaje y limpieza comprende 22 kilómetros, divididos en cuatro tramos que van desde la Ruta 4 hasta el Río de la Plata. Se extiende por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero también de Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, La Matanza y Esteban Echeverría. De la limpieza participan 49 cooperativas formadas por beneficiarios de planes sociales, quienes se encargan de la limpieza y cuidado de las márgenes.

Advertisement

“El Riachuelo es un río de llanura y de poco calado. Eso atenta contra el saneamiento. Cuando llueve, las precipitaciones hacen que llegue la basura”, precisa Daniel Larrache, Director Ejecutivo de Gestión de Acumar.

Y precisa: “Hubo una primera etapa en la cual se trabajó en la limpieza superficial, la quita de los residuos de los sobrenadantes, el mantenimiento de los bordes de la ribera y la remoción de los buques y autos hundidos del lecho del río”. En este sentido, según la contabilidad de la autoridad de cuenca, fueron rescatados 70 buques y 110 autos, junto a autopartes y neumáticos. Éstos últimos son, precisamente, uno de los desperdicios más comunes hoy.

El adiós a la chatarra

Es así como en la recorrida lo primero que llama la atención es que la postal del Riachuelo ha perdido los restos de chatarra que emergían del agua. Pero no todo se percibe con la vista. También falta (y no se extraña) el olor penetrante y nauseabundo característico de la zona. Tampoco se ven las burbujas de gases en la superficie. Incluso, en la Vuelta de Rocha se pueden encontrar peces y aves, como garzas y patos.

Según un estudio que inició Acumar en febrero para caracterizar los residuos que sacaba del río, el 46,37 por ciento son plásticos y está compuesto por bolsas, botellas y envases de distinto tipo. El 39,45 % son ramas y restos de desmalezado y poda. Luego siguen en menor porcentaje madera, neumáticos, envases metálicos, textiles apósitos y pañales.

Advertisement

Pero además de los objetos que pueden ser removidos con grúas y mangas, el problema profundo es el de la calidad del agua del Riachuelo, que sigue siendo turbia. Según el monitoreo que realiza Acumar con muestras del líquido de la superficie, los rangos de calidades del hábitat buena y moderada reunieron respectivamente el 19% de los sitios, mientras que en un 29% la calidad fue mala y en el resto de los sitios se halló una calidad muy mala, localizándose en las muestras de cuenca media y baja.

Sucede que el curso de agua que recorre la ciudad y varios partidos del conurbano se convirtió en el lugar ideal para depositar aquello que sobraba, o quería ser ocultado. “En los 90 aparecieron en el río algunas de las estatuas de mármol que se hicieron para lo que iba a ser primero el Monumento al Descamisado y luego el Mausoleo para Eva Perón, arrojadas, presumiblemente, tras el golpe militar que derrocó a Perón. Estaban decapitadas y fueron trasladadas a la histórica Quinta de San Vicente que perteneció a Perón”, relata Lorena Suárez, coordinadora de Cultura y Patrimonio de Acumar.

El arte y la historia

Sin embargo, la historia da revancha ya que a poco de comenzar la navegación, sobre la orilla sur del Riachuelo, entre el viejo y el nuevo Puente Pueyrredón, se erige el Coloso de Avellaneda, una gigante construcción de hierro con la cual el escultor Alejandro Marmo homenajeó a los obreros que cruzaron el río a nado para llegar a la Plaza de Mayo el 17 de octubre de 1945. La obra que también se conoce como “El Descamisado de Avellaneda” fue instalada en mayo de 2013. Dos años antes, el artista había emplazado las emblemáticas imágenes de Eva Perón en dos de las caras del edificio del Ministerio de Obras Públicas.

A corta distancia, el río propone otra cita con la historia: el transbordador Nicolás Avellaneda, uno de los ocho que aún quedan en el mundo y el único de América. Tiene 53 metros de altura y fue inaugurado en 1914, cuando no había comenzado la Primera Guerra Mundial. Consta de una barquilla para transportar pasajeros desde La Boca a la isla Maciel y estuvo parado desde 1960. Incluso hubo un intento de desguazarlo y venderlo como chatarra en 1990.

Advertisement

En 2019 volvió a funcionar en medio de una campaña para que la UNESCO lo declare patrimonio de la Humanidad. Entre sus “patas” navegan los boteros que cruzan gente de orilla a orilla y uno que otro pato que han vuelto a apropiarse del agua. “Es una estructura que forma parte del patrimonio de la cuenca. El que está en la ciudad de Bilbao, en España, fue declarado ‘paisaje industrial’. Aquí estamos previendo organizar visitas e integrarlo a los circuitos turísticos”, argumenta Suárez.

También sobre la ribera del lado de Avellaneda el viejo Hotel de inmigrantes dio paso a una construcción vidriada y de ladrillo que aloja al Polo Judicial de Avellaneda. Este edificio tiene un nombre emblemático: Beatriz Mendoza, el de la mujer que dio origen a la causa por la cual la Corte le ordenó al estado la limpieza del Riachuelo Queda sobre el Camino de Sirga, que es la franja de terreno que deben dejar los propietarios de las tierras para el tránsito de personas o las necesidades de navegación.

Espacios para los vecinos

Esa franja que debería correr paralela a uno y otro lado de la costa es la que marca el mayor cambio que se ve en el espejo de agua. Va de una a otra punta del lado de la provincia de Buenos Aires y del lado de la ciudad, se interrumpe en la zona de la Villa 21-24 (Parque Patricios y Barracas), donde aún hay muchas familias que deben ser relocalizadas para dejar libre ese espacio. Precisamente en esa ribera es donde se ven la mayor cantidad de desechos, bolsas, plásticos y maderas en la orilla y la porción de río aledaña. En especial, donde el Riachuelo traza una herradura, dentro de la cual está el estadio del club Victoriano Arenas.

Desde el fallo de julio de 2008 por el que la Corte Suprema determinó la responsabilidad del Estado Nacional, la provincia y la ciudad de Buenos Aires en materia de prevención y recomposición del daño ambiental existente en la Cuenca, se terminaron (entregadas o próximas a entregar) 6.030 soluciones habitacionales, mientras que 2.923 se encuentran en ejecución de acuerdo a datos de Acumar. No obstante, se trata de menos de la mitad del Plan de Viviendas del organismo formulado en 2010, ya que aún restan 8.818 viviendas con proyecto ejecutivo o en formulación de las 17.771 totales.

Advertisement

En este tramo se ven los restos de un muelle, a la altura de la cancha de Huracán, que supo ser un Puerto de Frutos hasta la década del 70. Allí el río está cruzado por un puente ferroviario de madera por donde hasta el año último pasaba un tren de cargas que serpenteaba entre las casillas de la Villa 21-24. En agosto de 2021 una formación atropelló y mató a una adolescente de 15 años y los vecinos decidieron que el servicio quedaba suspendido indefinidamente.

Contrariamente, en la otra margen se ven algunos vecinos caminando, una mujer que anda en bicicleta con su hija y una familia que aprovecha los juegos infantiles y mesas con bancos instalados a la altura de Lanús. “Son nodos recreativos o saludables que invitan a los vecinos a disfrutar a la vera del río. Queremos que la comunidad vuelva a acercarse a la costa y comparta la experiencia con su familia o sus vecinos”, argumenta Suárez quien insiste en que el objetivo además del saneamiento es cambiar el imaginario que la gente tiene sobre el Riachuelo.

Los diferentes paisajes -según de qué margen se trate- son la prueba inequívoca de que el Camino de Sirga y la reurbanización son indispensables para recuperar la cuenca.

“Además de sanear el río tenemos que sanear nuestro imaginario sobre el río porque tantos años que nos han dicho que está contaminado nos llevó a asociarlo a cuestiones negativas como la corrupción, el mal olor y la basura. Tenemos que volver a recuperar ciertas prácticas como pasear, hacer actividad física, tomar mate o navegarlo”, proponen desde Acumar.

Advertisement

El remo

De esto saben y bastante en el club Regatas de Avellanedas, el club de remo más antiguo del país. A esa altura el río tiene una profundidad de tres metros y algunos remeros suelen solicitar permiso para realizar actividades recreativas, como las “remadas” que organiza habitualmente el Club de Remo de Almirante Brown de La Boca. También hay una empresa de catamaranes turísticos que propuso llegar desde Tigre a la Vuelta de Rocha. En todos los casos quien debe darles luz verde es el Juzgado Federal Correccional N° 2 de Morón, que monitorea el saneamiento.

A lo largo del recorrido la orilla acumula edificios abandonados que pertenecieron a fábricas y silos almacenadores de granos que llegaban al puerto. Uno de los más emblemáticos, convertido casi en un esqueleto, es el que supo albergar a la SIAM, en Piñeyro. La empresa que se hizo famosa por las heladeras y los autos, comenzó en 1911 como Sociedad Industrial de Amasadoras Mecánicas, vendiendo ese equipamiento para reemplazar a los panaderos durante un paro que motorizó el gremio.

Del lado de la Ciudad de Buenos Aires, a la altura de La Boca y poco antes de la postal emblemática de Vuelta de Rocha, Caminito y la Fundación Proa, también la actividad de la zona dejó un mojón: el edificio Barraca Peña, cuyo origen se remonta a 1774, cuando Francisco de la Peña y Fernández llegó desde Galicia para establecer una barraca para el comercio de frutos. Pero la construcción que hoy se puede ver, y que un fallo de 2020 le ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que debía preservar, es de 1865, cuando el dueño tenía un apellido que aún hoy está ligado a la industria alimenticia: Emilio Bunge. Desde la primera década de los 2000 el edificio tiene enterrados en su interior los restos del galeón hundido del siglo XVIII que fue encontrado en Puerto Madero.

El problema es la vaca

“De algún modo la principal causante de la contaminación del Riachuelo es la vaca -bromea Suárez- porque del lado de la Ciudad de Buenos Aires prosperaron los saladeros, y del de la provincial, las curtiembres. Y todos estos establecimientos arrojaban los residuos al río”.

Advertisement

Por su parte, Larrache precisa que la primera de las tres grandes obras concretadas por Acumar para el saneamiento de la cuenca es el traslado del Mercado de Hacienda de Liniers a Cañuelas, ya que las instalaciones anteriores no contaban con una planta de tratamiento para la materia fecal del ganado. Aunque la altura del río no permite llegar en la recorrida hasta el cruce con el arroyo Cildañez -junto el Puente Olímpico, a la altura de Villa Soldati-, los expertos cuentan que allí todavía se podían ver mientras operaba el mercado las burbujas de gases producto de las deposiciones que arrojaban al agua.

El director Ejecutivo también apunta que el mercurio para tratar el cuero contaminó la corriente hasta que los países a los que se exportaban empezaron a pedir un certificado de que no habían sido tratados con ese mineral. En ese mismo sentido, Acumar avanza en la constitución de un Polo de Curtiembres en Lanús.

En la Cuenca alta, además del ganado el problema es el glifosato, un agrotóxico que se utiliza en la agricultura y que llega al agua. Para erradicarlo, en la región se incentiva la producción sin estas sustancias y se brinda capacitación del INTA.

Hacia el final del recorrido, a la altura de Lanús, dos enormes caños cruzan el río a modo de puente. El que llega desde el lado de la provincia transporta agua potable para la ciudad de Buenos Aires. El que va en sentido contrario lleva desechos cloacales de los porteños para ser tratados en territorio provincial.

Advertisement

Pero no es la única metáfora de la relación entre la provincia y la Ciudad. A la altura de Piñeyro, en el meandro de Brian, un recoveco del río cobija la cancha del club Victoriano Arenas, uno de los más emblemáticos de Valentín Alsina, aunque según la cartografía, integra al territorio porteño. Hubo un proyecto para trazar los límites siguiendo el recorrido natural del río, pero no se concretó y el club de Primera C sigue jugando en CABA, al menos en los papeles, aunque sólo se pueda llegar a él por la localidad bonaerense.

Larrache aclara al respecto: “El mayor contaminante son los líquidos cloacales: en la cuenca viven 5 millones de personas y la mitad no tiene cloacas. Esto se revertirá cuando esté terminado el Sistema Riachuelo, que construye AySA, que permitirá incorporar a más de 1 millón y medio de habitantes del sur del Gran Buenos Aires al servicio de cloaca y mejorar la prestación del servicio a más de 4 millones de personas de la cuenca”.

Hasta que estas obras estén terminadas el agua no dejará de recibir desechos, el primer paso para empezar a pensar en cómo sanearla, algo que el Reino Unido logró con el Támesis en 30 años y París se ha propuesto con el Sena para los Juegos Olímpicos de 2024.

LAS OBRAS EN MARCHA

Para atacar las tres grandes fuentes de contaminación del río -los desechos cloacales, los desechos industriales y los residuos sólidos), el Estado nacional proyectó tres grandes obras. Una de ellas, el traslado del Mercado de Hacienda a Cañuelas, ya se concretó. Las otras dos, el Sistema Riachuelo y el Parque Curtidor, quedarán finalizadas en 2023.

Advertisement

En tanto, la limpieza de los residuos sólidos es un trabajo continuo más que una gran obra, e incluye la limpieza del espejo de agua del cauce principal y sus márgenes, así como el mantenimiento, mejora, acondicionamiento, perfilado y limpieza de arroyos.

El Mercado de Hacienda

El 13 de mayo de 2022 dejó de operar el Mercado de Hacienda de Liniers. Dos días más tarde comenzó a funcionar en una nueva localización: un predio de 110 hectáreas (tres veces más grande que el anterior) en Cañuelas, con una doble ventaja: cuenta con una planta de tratamiento de efluentes líquidos con capacidad para recibir los desechos de las más de 12.000 cabezas de ganado diarias que podrían ingresar al mercado, pero además reduce costos de logística y evita que los camiones que trasladan animales tengan que ingresar a la ciudad de Buenos Aires.

La mudanza benefició al Riachuelo ya que el predio de Liniers no trataba los desechos del ganado y estos iban al agua, al arroyo Cildáñez, en cuya desembocadura solían verse unas burbujas de gases tóxicos en la superficie del agua que, desde que fue bajando la actividad en Liniers, ya no están.

Así lo explica Daniel Larrache, director ejecutivo de Acumar: “Después de 122 años las actividades se trasladaron a Cañuelas, con instalaciones totalmente diferentes a las que tenían en Liniers, donde la actividad era prácticamente al aire libre y cuando llovía todos los desechos de los animales iban directo al Arroyo Cildañez y de allí el Riachuelo”.

Advertisement

“En Cañuelas el mercado opera en un lugar techado, en el que se dividen las aguas pluviales de las aguas de procesos de la limpieza de los galpones. Además, hay una planta de tratamiento que tiene la aprobación y el control de Acumar”, completa.

El Sistema Riachuelo

De las obras troncales de la Cuenca es la construcción del Sistema Riachuelo la primera gran ampliación de cloacas que se realiza en el Área Metropolitana de Buenos Aires en más de 70 años, que se inició en la gestión de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La obra tiene tres componentes: el colector izquierdo -que va de La Matanza a la planta de Dock Sud-, el emisario que entra 12 kilómetros al Río de La Plata, y la planta de tratamiento que realiza AySA. Con una inversión total de 1.300 millones de dólares se concretó la construcción del colector y el emisario con los créditos aportados por el Banco Mundial.

“El año que viene va a estar terminada y empieza a ponerse en funcionamiento un colector que recorre toda la margen izquierda del río en la Ciudad de Buenos Aires, desde la General Paz hasta La Boca que tiene la planta de pretratamiento, y luego el emisario de 12 kilómetros que los lleva al Río de la Plata. Estos trabajos están completados en un 85 por ciento”, detalla Larrache y agrega: “El colector y el margen izquierdo están en un 95 % pero la planta de tratamiento de Lanús estuvo relegada durante los cuatro años de gestión de Mauricio Macri y se retomó en 2019, por lo que está en un 60%”.

Advertisement

Según el funcionario, el fin de la obra va a permitir que los pluviales de la Ciudad de Buenos Aires no vuelquen la carga contaminante en el río.

La Planta Curtidora de Lanús

Por otra parte, la tercera obra en marcha apunta a evitar los daños al ambiente que producen los desechos industriales. La idea es agrupar a las curtiembres, histórica fuente de contaminación del Riachuelo, en un predio de Lanús, donde también se tratarán los efluentes propios de la actividad. “Las parcelas ya están listas y las empresas ya pueden empezar a trasladarse. La planta de tratamiento está realizada en un 55% y estaría concluida a fines del año próximo”, precisa Larrache. El futuro Según cuentan en Acumar, después de la finalización de las dos obras que faltan, cuando se eliminen las grandes fuentes de contaminación cotidiana del río, se podrá comenzar a pensar en cómo sanear el agua y qué herramientas tecnológicas se pueden utilizar para acelerar el proceso natural de depuración de las aguas. También apuntan al control de inundaciones a partir de la ejecución de 11 reservorios, el primero de los cuales está en construcción en el arroyo Morales, en la zona de La Matanza y Merlo. Advertisement “Son obras que se pueden ver y se concretan. Nos empiezan a poner más próximo el horizonte de recuperación de la Cuenca”, sintetiza Larrache.