El origen de la relación de Gisela Dulko y Fernando Gago

Días atrás Mica Vázquez recordó su noviazgo de cuatro años con Fernando Gago y reveló la verdadera razón por la que se separaron. A raíz de lo que contó en el programa Antes que nadie (Luzu TV), la extenista Gisela Dulko utilizó sus redes sociales para dar su versión de los inicios de su romance con el padre de sus tres hijos. En un repaso de lo que sucedía en aquel entonces desde la perspectiva de cada uno de los protagonistas del supuesto triángulo amoroso, queda en evidencia que hubo polémicos cruces de fechas en los inicios de cada vínculo.

La actriz asumió que hubo muchas situaciones donde sospechó de infidelidad, pero el flechazo fue tan fulminante que estaba decidida a afrontar las crisis para que todo eso quedara en el pasado. Sin embargo, detalló cuál fue la gota que rebalsó el vaso: “La arquitecta que estaba haciendo nuestra casa, la casa que nos estábamos construyendo en Madrid, me reenvió un mail y no sé por qué, ése mail él se lo había mandado a Gisela Dulko diciéndole ‘mirá cómo está quedando nuestro nidito de amor’”. Leer aquellas palabras fue el comienzo del fin: un presentimiento que ya tenía desde que Gago volvió de los Juegos Olímpicos de Pekín en 2008, donde cruzó miradas por primera vez con Gisela.

Cabe recordar que Vázquez había formado parte de exitosas tiras: entre 2002 y 2003 encarnó a Pilar Dunoff en Rebelde Way, y el año siguiente estuvo en Floricienta. En 2005 decidió dejar en pausa su carrera porque el amor tocó a su puerta cuando conoció a quien por entonces era el jugador estrella de Boca. Cuando él recibió la la propuesta de jugar en el Real Madrid, ella no dudó en acompañarlo en la travesía. Los rumores sobre la vida sentimental del futbolista ya habían sido noticia justo antes de que oficializaran el noviazgo, ya que había sido vinculado con Silvina Luna, luego de que los vieran caminando juntos en varias oportunidades.

La propia Silvina confirmó que salieron durante meses cuando estuvo invitada en PH, Podemos hablar (Telefe) en octubre del año pasado: “Yo estaba ahí, enganchada, teníamos una relación, y en un momento veo por las revistas que se estaba yendo a España con otra chica, que era la actriz Mica Vázquez”. Cuando la actriz fue consultada sobre la superposición de su romance con el de Luna y Gago, admitió: “Seguramente fue así, pero nosotros ya estábamos de novios hacía un tiempo largo”. En diálogo con el ciclo que conduce Leuco, también confirmó que no le fue fácil ponerle punto final a su historia, porque no podía cortar el círculo vicioso que se repetía cada año.

“Me separé amándolo. Yo lloraba y él me decía: ‘Si vos me dejas yo me tiro a las vías del tren’, más o menos. Fue una relación medio enfermiza”, explicó. Y se refirió a las señales que notó antes de la ruptura definitiva: “Cuando Fer se fue a los Juegos Olímpicos, que ella estaba jugando, ya volvió raro de ahí. Y viste esto de la percepción… yo dije ‘éste está en otra’, en una relación paralela estaba, literal”.

La deportista brindó otra perspectiva en 2018 -cuando todavía estaba en pareja con Gago- durante su paso por el ciclo Con amigos así (KZO) , bajo la conducción de Mariano Zabaleta y Pico Mónaco. “Nos conocimos por primera vez en Beijing 2008, pero ahí cada uno tenía su pareja, y yo me acuerdo de que fui a pedirle una foto, estaba Messi también, otros jugadores que fueron a la villa olímpica”, recordó. “Ahí nada, pero después al año siguiente, marzo o abril, empezamos a hablar por teléfono y el intermediario fue Guillermo Willy Cañas que le pasó mi teléfono”, aseguró.

“Cuando nos pudimos ver en persona, ya no nos separamos más”, remató. Las fechas se tornan confusas en ese punto, ya que Mica y Fernando oficializaron que seguían caminos separados recién a fines de 2009. Y en julio del año siguiente, Gago daba el “sí, quiero” con la tenista. La propia actriz no pudo ocultar su incomodidad cuando estuvo en Pasapalabra en 2021 y vio una foto de la feliz pareja en la pantalla como pista de uno de los juegos. “¿Chicos, lo pusieron a mi exnovio por algo?”, preguntó en tono irónico.

“Todo bien, me separé y se casó con ella, todo bárbaro. No pasa nada, me lo merezco producción. Miré la foto y me nublé, ¿viste cuando recordás cosas lindas? Bueno, esto me dio escalofríos… Tres pibes tienen”, se sinceró. Y cerró: “Yo tengo la mejor, no hablo a menudo pero me fui a vivir a España con él, tengo la mejor. Un día nos separamos y a los 6 meses se casó con ella”. Tan solo un mes más tarde de su participación en el ciclo que conduce Iván de Pineda, estalló el escandaloso triángulo amoroso de Gago, Gisela y una amiga en común, Verónica Laffitte, quien además era una de las madres del colegio al que asisten sus hijos. De esa manera se terminó un matrimonio que duró más de una década.

Algo similar dijo la ex Rebelde Way recientemente en diálogo con su compañeros de Antes que nadie: “Ni te explico después ver las notas de ellos dos diciendo ‘en casa con los perros y mi marido’. Era mi marido, mis perros y mi casa, la concha de la lora”. Entre el humor y el sarcasmo, explicó: “Imagínense el trabajo en terapia que tuve que hacer. Pero al margen de eso, que yo igual era chica y en ese momento lo vivía todo como mucho más grande, a los 22, 23 años, éramos muy chicos”.

A la luz de las declaraciones más recientes de Vázquez, la deportista expresó en Instagram: “Yo no fui tercera en discordia entre Micaela y mi exmarido. Jamás supe que él estaba en otra relación cuando empezó a salir conmigo”. Y agregó: “Yo hablé con Micaela y lo aclaramos en privado porque nunca fue mi intención lastimar a nadie”. Cabe agregar que la actriz actualmente está en pareja con Gerónimo Klein y es madre de Baltazar, de un año y cinco meses. Según contó en la entrevista radial donde repasó el turbulento noviazgo con Gago, con el tiempo pudieron limar asperezas: “Nos reencontramos después de muchos años y él me pidió perdón por un montón de cosas”.