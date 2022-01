El éxito del comedor corporativo: la propuesta ELES más elegida por empresas

El plus de valor para cientos de trabajadores actuales que gustan de almorzar en su lugar de trabajo y de esta forma ganar tiempo, terminar antes y hasta ahorrar. El comedor corporativo se vuelve cada vez más funcional y distinguido, aun cuando todavía pocas compañías lo implementan. Visitamos a los profesionales de ELES que ofrecen un menú completo empresarial para entender de qué se trata esta tendencia saludable y motivadora.

Todos los días vemos cómo prosperan los modelos pensados con el fin de que los empleados se sientan a gusto y sean más eficientes en sus tareas. Con seguridad, una buena nutrición es base ineludible de estos objetivos. Más todavía, no es solo el hábito alimentario, sino uno positivo, que, en apoyo de especialistas influya para bien en su calidad de vida y así su rendimiento.

Aun cuando en el país hoy no llega al 50% la cantidad de trabajadores que cuentan con comedor laboral sea por falta de infraestructura o por desconocimiento de los beneficios, sí crece el modelo. Enormes corporaciones más alejadas de la zona urbana de la ciudad pero también medianas compañías y oficinas, todos en busca de más y mejores prestaciones para su personal. Es el caso de ELES Servicios Institucionales de Catering que brinda un abanico de opciones para sus clientes de los más diversos sectores del mercado que buscan consolidar sus equipos y sacar ventaja en base a una buena nutrición.

Viandas o In situ, a la par de un restaurante

Lejos de la imagen del simple comedor colectivo como supo ser en un comienzo hace algunos años, el nuevo tipo de prestación es más sofisticado, variado y alienado con el consumidor actual que tiene otras necesidades y gustos.

De esta forma, y como cuentan desde la empresa consultada, llevan adelante un concepto profesional en el que la cocina se presenta con una oferta diversa, los alimentos son saludables y elaboran viandas tanto para entregar de manera tradicional como in situ. Esto último, implica que los menús son creados por los cocineros en las mismas instalaciones de la empresa contratante, que cuenta con espacios apropiados.

Como resultado, los platos que se consumen son recién realizados, en formato de tenedor libre, con opciones a la vista y atención o no, contra la opción fría que viaja en transporte y llega lista para ser calentada. Por lógica, es algo más costosa al necesitar más personal aunque la oferta crece entre las compañías grandes.

Más productividad y sentido de pertenencia: el buen impacto del comedor empresarial

Un modelo pensado 100% en función de la eficiencia y el agrado del trabajador, que brinda estos beneficios:

Empleados más productivos

Las empresas quieren contar con empleados y profesionales con gran desempeño, y la meta de la buena alimentación lo favorece ampliamente ayudando a mejorar la eficiencia, aumentar la energía, el buen humor y la predisposición.

Gusto por la empresa

Generalmente, cuando el trabajador no está conforme con su situación dentro de la empresa, las circunstancias no son solo económicas. Más allá de lo mucho que importa, hay otros ítems que lo hacen querer pertenecer o no. La parte empática que esta brinda es importante, y un servicio como el del comedor, favorece el agrado.

En síntesis, considerar estos sitios de avenencia al momento de almorzar, contribuye en gran medida a que los empleados puedan sentirse más plenos, compartan tiempo juntos, se comuniquen y sean más productivos, mientras la empresa gana rentabilidad.

