“El Casco Histórico muestra el potencial que tenemos como argentinos” dijo Horacio Rodríguez Larreta

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció la puesta en marcha del Plan de Renovación del Casco Histórico, que alcanzará a más de 67 mil m2 de espacio público, es decir, un total de 72 cuadras. El objetivo es transformar la zona conservando su patrimonio histórico para mejorar la calidad de vida de los más de 28 mil vecinos que viven en el área y la experiencia de quienes lo visitan todos los días.

Rodríguez Larreta sostuvo que “los cascos históricos son como la identidad de la Ciudad, son el pasado, el presente y para muchos también es un futuro”, al tiempo que recordó que “en esta zona se dieron las reuniones que iniciaron la conformación de nuestro país”.

“El Casco Histórico muestra todo el potencial que podemos tener como argentinos, nuestra historia, y esto nos tiene que servir como inspiración para seguir creciendo como ciudad y como país”, afirmó el Jefe de Gobierno porteño.

Asimismo, destacó que “acá hay una oferta gastronómica muy diversa, muchísimos espacios culturales y arquitectura de todo tipo. El Casco Histórico es una muy buena oportunidad para mostrar lo mejor de Buenos Aires”.

“Ya empezó la renovación de la Avenida de Mayo, de Juan de Garay, San Juan e Independencia. Empezamos también con la renovación de Defensa, Balcarce y Piedras. Vamos a hacer una especie de corredor peatonal para hacer fácil la caminabilidad entre Plaza de Mayo y el Parque Lezama”, detalló.

“Estamos haciendo todo un plan de recuperación de las fachadas históricas, de las cúpulas, recuperando la iluminación, que además eso le da más seguridad a la zona”, agregó.

“Vamos a poner además en valor varios espacios de atracción turística, algunos que ya existen, otros nuevos, la idea es que todos los que nos visitan puedan disfrutar de esta belleza del patrimonio cultural de nuestro país”, finalizó Rodríguez Larreta.

Estuvieron presentes el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel; la ministra de Espacio Público e Higiene Urbana, Clara Muzzio; la secretaria de Transporte y Obras Públicas, Manuela López Menéndez; la subsecretaria de Gestión Cultural, Viviana Cantoni; el vicepresidente de la Legislatura porteña, Emmanuel Ferrario, y el presidente de la Comuna 1, Lucas Portela.

A su turno, Miguel anunció que “ya estamos llevando adelante esta transformación, que va a poner en valor su patrimonio arquitectónico, histórico y cultural”.

“En la Ciudad de Buenos Aires la transformación no para, no para en el casco histórico, no para en la educación, en la salud, en la seguridad y no para tampoco en estas obras que generan oportunidades para toda la gente”, afirmó el funcionario.

En tanto, Muzzio precisó que “son más de 67 mil metros cuadrados de espacio público que vamos a intervenir, sumando calles prioridad peatón a las ya existentes en la zona, y algo lindísimo es que vamos a recuperar los adoquines en todo el Casco Histórico. Son más de 25 cuadras de prioridad peatón que se suman”.

Con este plan, la Ciudad busca aumentar la movilidad peatonal con espacios de circulación más seguros; incorporar más árboles, consolidar espacios de atracción turística; generar nuevos puntos de interés para los porteños y los visitantes; y fomentar el desarrollo de una ciudad a escala humana, mejorando la conectividad entre Parque Lezama y Plaza de Mayo.

Los trabajos se llevarán adelante en el polígono comprendido por la av. Juan de Garay, av. de Mayo, av. Paseo Colón y Tacuarí. A lo largo del 2022, la renovación incluirá las calles Bolívar, Humberto Primo, Carlos Calvo y Estados Unidos, y la restauración de las fachadas del edificio Otto Wulff y del Mercado de San Telmo.

El Plan se lleva adelante en conjunto entre los ministerios de Espacio Público e Higiene Urbana y de Cultura, y la Secretaría de Transporte y Obras Públicas.

El Plan de Reordenamiento de Colectivos en el Casco Histórico incluye cuatro líneas (22, 24, 28 y 126), que hoy circulan por las calles Perú y Chacabuco que serán derivadas al Metrobus 9 Julio y del Bajo.

Además, sobre Bolívar se construirá una ciclovía; Perú se transformará en una calle con una velocidad máxima a 10 km/h —al igual que en el resto de las calles de Microcentro—; y en Chacabuco se ensancharán las veredas y se nivelarán cruces.

Las obras de la calle Bolívar, entre av. Belgrano y av. Juan de Garay, se dividirán en tres etapas que en total incluirán la nivelación de diez cuadras. Se reemplazará el asfalto existente con adoquines, se incorporarán nuevas luminarias y bolardos, se repararán las veredas con baldosas y se sumará más vegetación.

La primera etapa, que comenzó a mediados de marzo, abarca desde Cochabamba hasta Humberto Primo.

En las calles Humberto Primo, Carlos Calvo y Estados Unidos, los trabajos se realizarán a lo largo de seis cuadras, entre Perú y Defensa, y finalizarán entre abril y mayo.

Actualmente, y hasta el 8 de abril, se avanza sobre la calle Carlos Calvo: reparación de veredas y del adoquinado existente e incorporación de farolas para reforzar el alumbrado peatonal.

En el edificio Otto Wulff, que está ubicado en Av. Belgrano y Perú, se realizará una restauración y puesta en valor, que incluye el retiro de todos los elementos no originales en la fachada, trabajos de pintura, la restauración de fisuras, la reposición de los elementos ornamentales perdidos y la conservación de las piezas existentes.

Las claves del Plan de Renovación del Casco Histórico **1. ** Recuperación de fachadas históricas y renovación de veredas. 2. Construcción de una conexión peatonal entre Plaza de Mayo y Parque Lezama. 3. Readoquinamiento de las calles en las que ahora hay asfalto para favorecer la identidad cultural y patrimonial de la zona. **4. **Puesta en valor de espacios de atracción turística. 5. Incorporación de 253 árboles. 6. Colocación de nuevas luminarias y bolardos. 7. Reordenamiento de los recorridos de las líneas de colectivos que hoy circulan por las calles internas del Casco Histórico para que sea un espacio más seguro para los peatones. Se derivarán a la Red de Metrobus, en los corredores del Bajo y 9 de julio.

Comentarios

Ingresa tu comentario