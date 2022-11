El Banco Ciudad subasta otro terreno en el ex Tiro Federal y ya tiene precio

El Banco Ciudad subasta mañana miércoles otro terreno en el Parque de la Innovación, el ex Tiro Federal. Se trata de un lote con más de 1367 metros cuadrados (m2) con un precio base de u$s 10,5 millones.

La subasta, que tiene fecha prevista para mañana a partir de las 13 horas se realizará con un depósito en garantía por un valor superior a los u$s 315.000, según detalla el pliego del Gobierno de la Ciudad.

El proyecto del Parque de la Innovación es gestionado por el Ministerio de Desarrollo Económico que conduce José Luis Giusti, y contará con un total de 60.000 m2.

Se trata del lote número 13 que comercializa el Gobierno de la Ciudad en el ex Tiro Federal, que ya lleva recaudado más de u$s 140 millones. Aún restan comercializar otros 16 terrenos los cuales, calculan sumarán más de u$s 220 millones.

LOS OTROS COMPRADORES

Hace poco más de un mes, la desarrolladora Nómada ofertó casi ui$s 15 millones por un terreno de 1800 m2. Según se dio a conocer, la empresa tiene previsto construir allí un desarrollo de viviendas.

A principio de año se sumó también el Grupo Mirgor que se quedó con una de las parcelas por un desembolso total de u$s 5,7 millones . Para la empresa, se trató de una decisión estratégica: busca asegurarse un lugar en lo que promete ser un futuro centro de innovación en la Ciudad de Buenos Aires.

Si bien todavía no tienen definido qué harán con el predio, desde la empresa aseguraron que “la compañía decidió adquirir un espacio en este Parque de la Innovación, que es un espacio de la Ciudad que se desarrollará con criterio urbanístico para potenciar las actividades de emprendedores, estudiantes e investigadores.

En el ex Tiro Federal, la Ciudad les dio concesionó a la Universidad de Buenos Aires (UBA) una sede por 100 años y por 50 a la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Además el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) adquirió dos parcelas para instalar allí su sede principal.

