Día Mundial del Síndrome de Down en la Legislatura

La conmemoración del Día Mundial del Síndrome de Down en el Palacio Legislativo se llevó a cabo este viernes en el Salón San Martín, con la participación de la Vicejefa del Gobierno de la Ciudad, Clara Muzzio y el personal de la casa.

Cada 21 de marzo, desde el 2011 por reconocimiento de la Organización de las Naciones Unidas, se celebra internacionalmente esta fecha para visibilizar, concientizar y apoyar las voces de todos y buscar mejores condiciones de salud, de educación y de igualdad. La Legislatura de la Ciudad fue la sede donde pudieron compartir experiencias, testimonios, mensajes y propuestas en primera persona, y también reunirse con otras agrupaciones que apuntan también a una mejor base.

Muzzio, como presidente de la Legislatura y madre de Benjamín, de un año y con síndrome de Down, contó: “Tenemos que cambiar la mirada y seguir trabajando para generar oportunidades reales y concretas. Es una responsabilidad de todos: de las familias, de las personas pero fundamentalmente del Estado. Es ahí donde yo, no solamente como presidenta de esta Casa sino como vicejefa de Gobierno, me pongo bajo esta gran responsabilidad y este gran desafío que tenemos como Gobierno de la Ciudad de seguir generando oportunidades y derribando barreras”.

María Luisa González Estevarena, como vicepresidenta primera de la Comisión de Discapacidad, acompañó a Muzzio y comentó: “Es un compromiso que asumo con cada uno de ustedes quedar a disposición para tender redes, para tener una respuesta a todo lo que se pueda ir haciendo en esta camino”.

Entre presencias en el Salón San Martín y acompañamiento desde distintos puntos del país de manera virtual, colaboraron las ONGs Apasido, Loros Parlantes, Crearte, Santa Mónica Hockey Inclusivo, el Taller Municipal de la Ciudad de 9 de Julio Taekwondo Sin Fronteras Parataekwondo Olímpico WT, las fundaciones Baccigalupo y Upis Complejo Ético El Zapato y la Asociación Síndrome de Down Republica Argentina (ASDRA).

“Hay mucho por hacer. Los desafíos para la inclusión realmente son importantes. Estamos una época donde nos tenemos que unir. Las cosas se logran cuando nos unimos y los que se benefician son ellos y las familias. La diversidad transforma, nos hace respetuosos, nos hace considerar al otro, nos hace empáticos”, comunicó Rosa Scioti, miembro de ASDRA.Con una frase que enmarca a la organización que representa, cerró: “Hagamos de la inclusión algo de todos los días”.