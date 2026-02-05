El mercado del ladrillo porteño se prepara para un año de fuerte polarización geográfica. Según un estudio reciente de la consultora Terres, el desarrollo inmobiliario en CABA 2026 no será equitativo: siete de cada diez nuevos proyectos se levantarán en apenas nueve barrios de la Ciudad.

Esta concentración responde a una lógica de rentabilidad y seguridad jurídica. «El mercado no es caprichoso, va donde los números cierran», explicó Federico Akerman, director del estudio que analizó más de 5.500 terrenos. Los inversores buscan zonas donde convergen tres factores: normativa que permite densificar, infraestructura existente y una demanda validada que asegura la venta.

El «Top 9»: Dónde estarán las grúas en 2026

El mapa del desarrollo inmobiliario en CABA 2026 se divide claramente en dos grandes bloques que absorberán la mayoría de los metros cuadrados:

1. El Corredor Norte en expansión (45% del total): Es la zona estrella por excelencia. Combina alto poder adquisitivo y obras de infraestructura ya realizadas.

Núñez

Saavedra

Villa Urquiza

Colegiales

Belgrano

2. Áreas consolidadas de alta rotación (35% del total): Barrios tradicionales de clase media y media-alta con alta liquidez de venta.

Palermo

Villa Crespo

Almagro

Caballito

Mientras tanto, el sur de la Ciudad (Pompeya, Soldati, La Boca) apenas recibirá entre el 10% y el 15% de la inversión, debido a que los precios de venta final no alcanzan para cubrir los costos de construcción y el riesgo desarrollador.

Costos de construcción: ¿Cuánto sale el m2?

Otro dato clave para entender el desarrollo inmobiliario en CABA 2026 es el costo de obra, que tiende a estabilizarse aunque en niveles altos en dólares.

Obra estándar: Supera los u$s 1.300 por m2 .

Supera los . Obra premium: Se ubica por encima de los u$s 1.600 por m2.

Carlos Spina, presidente de la Asociación de Empresarios de la Vivienda (AEV), advierte que estamos en una etapa de «estabilización» de costos, pero que la reactivación masiva dependerá de la vuelta del crédito hipotecario para la compra en pozo, hoy casi inexistente.

Para 2026, la foto es clara: si buscás invertir o mudarte a una zona con crecimiento asegurado, el radar debe apuntar al norte y al centro geográfico de la Ciudad.