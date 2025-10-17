Información General
Continúan las obras de renovación en avenidas de la Ciudad
Para mejorar la movilidad y el entorno, la Ciudad lanzó el programa “Avenidas Porteñas” que busca revitalizar varias arterias importantes.
El plan Avenidas Porteñas contempla intervenciones en trazas emblemáticas de la Ciudad, como Av. Fernández de la Cruz, Av. Martín García, Av. Pérez Galdós, Av. Independencia y Av. Caseros, entre otras. Todas ellas fueron seleccionadas por su valor simbólico, su dinámica comercial y la necesidad de reordenamiento urbano.
Cada obra tiene un enfoque adaptado al perfil de la zona, pero todas comparten el mismo objetivo: recuperar el rol de las avenidas como ejes sociales, económicos y culturales de la vida porteña.
Av. Pérez Galdós
Avanzan las obras en esta arteria del sur de la Ciudad, donde se está trabajando cuadra a cuadra por toda su traza, con el objetivo de reordenar el tránsito, mejorar la experiencia peatonal y hacer de la avenida un espacio más verde, seguro y disfrutable en el barrio de La Boca. La obra implica mejoras integrales en sus 7 cuadras.
¿En que consiste la obra?
- Nuevo boulevard central: Entre Caboto y Almirante Brown, para dividir el transito y generar descansos seguros para el peatón.
- Mayor arbolado: Para mejorar la temperatura y calidad paisajística de la Avenida.
- Ensanche de veredas: Para lograr cruces más seguros y aprovechar mejor las esquinas.
- Canteros y Vegetación: Para reducir el efecto de la isla de calor.
Av. Independencia
Está avenida se está interviniendo en una extensión de 17 cuadras, entre Av. Jujuy y Av. La Plata. Con el objetivo de transformar la traza en un espacio más accesible, seguro y amigable con los vecinos, los trabajos incluyen:
- Mayor arbolado: Para mejorar la temperatura y calidad paisajística de la Avenida.
- Ensanche de veredas y esquinas: Para lograr cruces más seguros.
- Canteros y Vegetación: Para reducir el efecto de la isla de calor.
- Nueva iluminación y señalización: Para mayor seguridad y convivencia.
Av. Fernández de la Cruz
En el sur de la Ciudad, se está avanzando con las tareas a lo largo de 9 cuadras, entre Lisandro de la Torre y Av. General Paz, con el objetivo de mejorar la circulación vehicular y la seguridad vial en esta zona de Villa Riachuelo.
Entre estas obras se incluye:
- Construcción de un boulevard parquizado.
- Plantación de nuevo arbolado.
- Incorporación de nueva iluminación.
- Ensanchamiento de esquinas.
Av. Martín García
Comenzaron las obras en esta avenida, que se renovará entre las Av. Montes de Oca y Av. Paseo Colón, buscando revalorizar paisajística y ambientalmente la zona, reordenando sus usos y flujos, mejorando la convivencia entre el tránsito vehicular y peatonal.
¿En qué consiste la obra?
- Nuevo boulevard central parquizado.
- Mayor arbolado e iluminación.
- Nuevos cruces seguros con ensanchamiento de las esquinas.
- Mejor señalización de los usos.
Av. Caseros
Las obras de mejoras y renovación en esta arteria ya fueron finalizadas. La traza comprende entre la Avenida Entre Ríos y la calle Santiago del Estero, entre los barrios de Constitución y Barracas.
Las intervenciones incluyeron nuevo boulevard, mayor iluminación y nuevos cruces seguros, junto con mayor arbolado.
