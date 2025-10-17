Continúan las obras de renovación en avenidas de la Ciudad

Buenos Aires, 17/10/2025, edición Nº 4720
El plan Avenidas Porteñas contempla intervenciones en trazas emblemáticas de la Ciudad, como Av. Fernández de la Cruz, Av. Martín García, Av. Pérez Galdós, Av. Independencia y Av. Caseros, entre otras. Todas ellas fueron seleccionadas por su valor simbólico, su dinámica comercial y la necesidad de reordenamiento urbano.

Cada obra tiene un enfoque adaptado al perfil de la zona, pero todas comparten el mismo objetivo: recuperar el rol de las avenidas como ejes sociales, económicos y culturales de la vida porteña.

Av. Pérez Galdós

Avanzan las obras en esta arteria del sur de la Ciudad, donde se está trabajando cuadra a cuadra por toda su traza, con el objetivo de reordenar el tránsito, mejorar la experiencia peatonal y hacer de la avenida un espacio más verde, seguro y disfrutable en el barrio de La Boca. La obra implica mejoras integrales en sus 7 cuadras.

¿En que consiste la obra?

  • Nuevo boulevard central: Entre Caboto y Almirante Brown, para dividir el transito y generar descansos seguros para el peatón.
  • Mayor arbolado: Para mejorar la temperatura y calidad paisajística de la Avenida.
  • Ensanche de veredas: Para lograr cruces más seguros y aprovechar mejor las esquinas.
  • Canteros y Vegetación: Para reducir el efecto de la isla de calor.

Av. Independencia

Está avenida se está interviniendo en una extensión de 17 cuadras, entre Av. Jujuy y Av. La Plata. Con el objetivo de transformar la traza en un espacio más accesible, seguro y amigable con los vecinos, los trabajos incluyen:

  • Mayor arbolado: Para mejorar la temperatura y calidad paisajística de la Avenida.
  • Ensanche de veredas y esquinas: Para lograr cruces más seguros.
  • Canteros y Vegetación: Para reducir el efecto de la isla de calor.
  • Nueva iluminación y señalización: Para mayor seguridad y convivencia.

Av. Fernández de la Cruz

En el sur de la Ciudad, se está avanzando con las tareas a lo largo de 9 cuadras, entre Lisandro de la Torre y Av. General Paz, con el objetivo de mejorar la circulación vehicular y la seguridad vial en esta zona de Villa Riachuelo.
Entre estas obras se incluye:

  • Construcción de un boulevard parquizado.
  • Plantación de nuevo arbolado.
  • Incorporación de nueva iluminación.
  • Ensanchamiento de esquinas.

Av. Martín García

Comenzaron las obras en esta avenida, que se renovará entre las Av. Montes de Oca y Av. Paseo Colón, buscando revalorizar paisajística y ambientalmente la zona, reordenando sus usos y flujos, mejorando la convivencia entre el tránsito vehicular y peatonal.
¿En qué consiste la obra?

  • Nuevo boulevard central parquizado.
  • Mayor arbolado e iluminación.
  • Nuevos cruces seguros con ensanchamiento de las esquinas.
  • Mejor señalización de los usos.

Av. Caseros

Las obras de mejoras y renovación en esta arteria ya fueron finalizadas. La traza comprende entre la Avenida Entre Ríos y la calle Santiago del Estero, entre los barrios de Constitución y Barracas.
Las intervenciones incluyeron nuevo boulevard, mayor iluminación y nuevos cruces seguros, junto con mayor arbolado.

