Comunas: crean una aplicación para fomentar la participación de los vecinos

El Centro de Estudios Sociales para el Desarrollo Territorial (CESDET), que dirige el ex comunero Leonardo Farías, pone a disposición del ciudadano la tecnología. Se trata de App Ciudadana una app para que los vecinos puedan participar aportando iniciativas y posibles soluciones a los conflictos de la Ciudad.

“El Gobierno de la Ciudad usa todo el tiempo las nuevas tecnologías, pero no abierto al vecino. En cambio, nosotros lo ponemos a disposición de los porteños. Con la crisis global de la pandemia está comprobado por sondeos de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) y la consultora Voices que el hecho de pensar en los demás creció en estos tiempos difíciles. Lo mismo opinan quienes trabajan en el sector social y hablan de un ‘boom del voluntariado’”, aseguró Farías.

Por otro lado, el ex comunero afirmó que la nueva normalidad que limita los encuentros no puede frenar la conexión on line. Por eso, su equipo se encuentra en el trabajo de difundir la nueva aplicación. Allí se puede consultar el calendario electoral del 2021, la agenda de conflictos e iniciativas por Comunas, hasta el resumen diario del boletín oficial de las 15 Comunas y un resumen semanal de los proyectos legislativos. Su uso es libre y gratuito desde el mes de julio.

El Centro de Estudios junto a la Comisión de Descentralización y Participación Ciudadana de la Legislatura potencian la participación on line. “Creemos que es necesario innovar en la construcción de herramientas que posibiliten a la ciudadanía intervenir e incidir en los conflictos e iniciativas que tengan como objetivo resolver problemáticas barriales, utilizado la tecnología social para poder cumplir con las metas. Es así que comenzamos a trabajar en la APP Ciudadana, en principio, una aplicación web para que los vecinos y vecinas de la Ciudad puedan trabajar en los asuntos públicos de los barrios y además estar conectados entre sí y con sus autoridades en las Comunas”, aseguró Farías quien fuera miembro de la Junta Comunal Nº 10 durante ocho años.

Para ingresar a la aplicación podes hacer click acá.

