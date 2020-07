Cómo postularse para recibir la vacuna contra el coronavirus

(CABA-PBA) El sábado se conoció la noticia: la Argentina había sido seleccionada por el laboratorio farmacéutico más grande del mundo para comenzar a testear la vacuna contra el coronavirus que actualmente produce y está en fase avanzada clínica. Apenas un mes después de que comiencen las pruebas, Pfizer reveló que ya pasó las pruebas iniciales de seguridad en Alemania y los Estados Unidos y fue autorizada a avanzar a pruebas de eficacia por la Administración Federal de Drogas (FDA), la agencia del gobierno estadounidense encargada del control de los medicamentos.

El médico infectólogo Fernando Polack, director de la Fundación Infant, es uno de los impulsores de que la vacuna llegue al país en su fase de prueba y en declaraciones a Radio Mitre explicó que “las personas no van a enfermarse por aplicarse la vacuna”.

Polack remarcó que entre los voluntarios que pueden proponerse para ser parte del estudio deben buscar representar “la diversidad de gente del AMBA que es donde está el mayor número de personas”.

El médico contó que en esa variedad buscan personas que sean “del sector Público, privado, el sector de salud, la gente que está en la calle, la gente de tercera edad, los que están en su casa. Todos. Va a participar parte del Ejército. Es una diversidad de gente que está en contacto con gente y con los expuestos o no”.

Según indicó Polack, en el estudio de vacunas pueden participar las personas de entre 18 y 85 años, “excepto quienes estén en un proceso oncológico bajo tratamiento o las embarazadas”.

“Casi todo el mundo puede participar. Por suerte hay más voluntarios que lugares para vacunarse”, destacó el infectólogo quien explicó que “la gente recibe la vacuna o un placebo (agua con sal). Después vas a vivir una vida normal y hay que ver cuántas personas viven una vida normal sin coronavirus y cuales no. Si la vacuna baja el número de enfermos, para noviembre tendremos una respuesta y se procederá a evaluar una licencia de la vacuna”.

Para aclarar en qué consiste el estudio que se realizará, el médico remarcó que “en estas cosas nunca se expone a alguien voluntariamente a la enfermedad. Si uno expusiera a la gente a la enfermedad estaría haciendo una aberración. Son los que se exponen en la vida los que van a ir contestando la respuesta”.

Estar en el estudio de la posible vacuna “nos brinda la posibilidad de tener datos argentinos sobre una vacuna que si funciona vamos a tener que utilizar”, aseguró el médico. Polack explicó que “aunque muchos suponen que todos los seres humanos somos iguales, no es así. Por ello tener datos argentinos va a ser importante, porque son datos locales”.

En cuanto al coronavirus en particular y el funcionamiento de la vacuna, Polack especificó: “No está clara la duración de los anticuerpos. En términos prácticos creo que va a ser para siempre y en términos teóricos menos. Van a permitir alguna reinfección en la que la gente tenga un pequeño resfrío y levante sus defensas. Cada vez que uno se vuelve a infectar se le recuerda al sistema inmune, que cada vez es más profesional, cómo debe responder al virus”. “Mi impresión es que esto va a ser una vuelta, son dos dosis, pero no creo que esto sea un virus que vino para quedarse”, consideró Polack.

Cómo anotarse

El médico aseguró que se creará una página para poder expresar la voluntad de anotarse para ser parte del estudio. “Nos tomó por sorpresa los centenares de personas que quieren”, indicó Polack antes de manifestar que, hasta que la página esté organizada, aquellos que lo deseen pueden escribir a info@infant.org.ar

Se estima que el estudio comenzará en Argentina a principios de agosto y está sujeto a la aprobación regulatoria de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). NR

