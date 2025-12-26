Clarín y La Nación se quedaron con el predio de Costa Salguero

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires adjudicó la concesión del complejo Costa Salguero a Exponenciar S.A., la empresa integrada por AGEA, del Grupo Clarín, y Publirevistas, unidad asociada al Grupo La Nación. La Unión Transitoria de Empresas (UTE) estará a cargo de la gestión y puesta en valor del predio porteño durante los próximos diez años.

El plan de inversión supera los $13.200 millones y apunta a transformar el histórico espacio en un polo de exposiciones, eventos, cultura y esparcimiento con fuerte integración urbana y ambiental.

Mientras se desarrollen las obras, el complejo permanecerá abierto durante todo 2026 con una agenda activa de exposiciones, congresos y eventos. En paralelo, el predio cambiará su denominación y pasará a llamarse “Buenos Aires Ferial”, una marca que busca expresar su nueva identidad como centro de alcance nacional e internacional.

Un nuevo centro de exposiciones

El área adjudicada abarca 8,8 hectáreas dentro de un proyecto total de 14 hectáreas. Allí se habilitará la instalación de espacios gastronómicos, comerciales, culturales y recreativos, además de oficinas, estacionamientos y el nuevo centro de exposiciones Buenos Aires Ferial. La propuesta plantea consolidar la actividad durante todo el año.

Qué abarca el proyecto

Entre los espacios previstos se incluyen locales comerciales, áreas culturales, propuestas deportivas, bares y restaurantes, oficinas de trabajo colaborativo y alojamiento turístico hotelero. El proyecto prioriza la reutilización de los edificios existentes y la incorporación de nuevas infraestructuras.

Uno de los ejes centrales será la ampliación del centro de convenciones, con la construcción de un nuevo pabellón en reemplazo del actual pabellón 6. Este espacio incorporará una terraza verde con parquización, paneles solares y sistemas de recuperación de aguas de lluvia, bajo un enfoque de construcción sustentable.

El plan también contempla áreas verdes de uso público integradas al predio ferial y un sendero para bicicletas. La gastronomía tendrá un rol protagónico con frentes activos sobre la Avenida Costanera Rafael Obligado y el Camino de la Ribera, generando nuevos puntos de encuentro frente al Río de la Plata.

Los detalles del plan

La sustentabilidad es otro de los pilares del proyecto. El diseño incorpora el uso de energías renovables, en particular energía solar, con el objetivo de reducir costos operativos y minimizar el impacto ambiental. Según estimaciones, la instalación permitirá evitar la emisión de unas 29 toneladas de CO2 equivalente por año.

Además de las nuevas obras, se realizarán refacciones integrales en los edificios existentes, modernizando sanitarios e instalaciones eléctricas. La propuesta busca recuperar el vínculo histórico entre la ciudad de Buenos Aires y el río, posicionando a Costa Salguero como un espacio abierto, accesible y activo para vecinos y visitantes.