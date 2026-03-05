El mercado del Gas Natural Comprimido (GNC) atraviesa uno de sus momentos más críticos de las últimas décadas. Históricamente, en tiempos de crisis o pérdida de poder adquisitivo, la conversión a gas era la respuesta automática de los conductores para ahorrar. Sin embargo, ese comportamiento anticíclico desapareció y los referentes del sector advierten que, sin medidas urgentes, el desplome será irreversible.

Luis Navas, consultor especializado en la industria, es contundente al describir el escenario: «El mercado está mal, tenemos que evitar que esté peor. Hace cinco años estaba en una meseta, ahora está en decadencia».

¿Por qué se profundiza la caída del GNC?

Los números son alarmantes. Según estimaciones de Gustavo Frontera, expresidente de la Cámara Argentina de GNC, el sistema pierde alrededor de 100 mil vehículos por año. Las conversiones dan saldo negativo: salen más autos del sistema (por obsolescencia o por no renovar la oblea) de los que ingresan con nuevas instalaciones.

Los expertos señalan varias causas detrás de la actual caída del GNC:

Pérdida de visibilidad: El comprador de su primer 0 km (entre 25 y 40 años) ya no considera la conversión. No registra el ahorro potencial porque el GNC desapareció de la agenda pública y publicitaria.

El comprador de su primer 0 km (entre 25 y 40 años) ya no considera la conversión. No registra el ahorro potencial porque el GNC desapareció de la agenda pública y publicitaria. Motores más eficientes: Los vehículos actuales tienen menor cilindrada y consumen menos nafta, lo que estira el tiempo necesario para amortizar el equipo de gas.

Los vehículos actuales tienen menor cilindrada y consumen menos nafta, lo que estira el tiempo necesario para amortizar el equipo de gas. Costos y financiación: El alto precio del kit de conversión y la falta de cuotas accesibles desincentivan la decisión.

El alto precio del kit de conversión y la falta de cuotas accesibles desincentivan la decisión. El mito de los eléctricos: Hay una falsa creencia de que el gas fue superado por los autos híbridos y enchufables, ignorando las limitaciones actuales de infraestructura de carga eléctrica en el país.

La propuesta: Campaña nacional y el impulso de Vaca Muerta

Frente a este panorama, la herramienta más potente que proponen los especialistas para frenar la caída del GNC es la creación de un comité sectorial que lance una agresiva campaña de publicidad a nivel nacional.

Esta iniciativa debería reinstalar las fortalezas históricas del sistema: menor costo frente a la nafta, perfil ambiental favorable y una extensa red de carga en 20 provincias. Para lograrlo, exigen la participación coordinada de todos los actores: fabricantes, estaciones de carga, talleres de montaje y el respaldo institucional del ENARGAS.

Las condiciones objetivas para volver a los «años de oro» están dadas. Gracias al desarrollo de Vaca Muerta, el gas natural abunda y tiene precios competitivos. Además, el transporte pesado (camiones y ómnibus) ya comenzó a expandirse fuertemente hacia esta matriz.

El desafío ahora es reactivar en paralelo el segmento de los vehículos livianos. Como advierte Navas: «Cuarenta años de construcción y desarrollo pueden borrarse en pocos años si no reaccionamos ahora».