Bajo estrictos protocolos, el Grupo de Entrenamiento La Deportista volvió a Parque Chacabuco

(CABA) Tras meses de encierro, con todo lo que ello significa para la salud física y mental, poco a poco más actividades comienzan a adaptarse a esta “nueva realidad”, como lo hizo el Grupo de Entrenamiento La Deportista que, bajo estrictos protocolos sanitarios, volvió a correr en Parque Chacabuco.

“La vuelta al parque es un respiro de aire puro para todos los que vivimos encerrados y ayuda muchísimo para despejarse, el volver a ver a los compañeros de entrenamiento por más que no los puedas saludar con un abrazo. Antes nos veíamos en el zoom a través de una pantalla y encontrarse después de meses en persona ayuda muchísimo al ánimo y a la cabeza, y, como todo trabajo en grupo, estar con otra persona siempre colabora en el rendimiento”, sostiene la profesora Romina Molinari.

Esta vuelta gradual al espacio verde se dio por pedido de los mismos alumnos que poco a poco se van sumando. “Todavía hay muchos que no se animan a salir y siguen por zoom o prefieren hacerlo por su cuenta y nos piden los planes para saber qué hacer. Aun así en el parque tenemos entre 14 y 20 alumnos en cada uno de los entrenamientos”, explica. Este es un numero muchísimo menor al que manejaban antes de la pandemia, como una medida de seguridad. Además, el protocolo de los nuevos entrenamientos incluye el uso constante del tapabocas – “menos cuando se ponen a trotar o correr”-, no utilizar elementos, no llevar colchonetas y tampoco compartir botellas de agua. “Es prácticamente lo único que pueden traer, botella de agua para rehidratarse. Tratamos que no traigan mochilas y bolsos tampoco, y fundamentalmente respetamos la distancia social”, detalla Molinari.

Como mencionó, a pesar de haber vuelto a correr en el Parque Chacabuco, el reconocido Grupo de Entrenamiento continúa brindando clases por zoom para quienes no se animan a acercarse al espacio verde e incluso como complemento. “Lo que hacemos con la otra profesora, Paula, es una ir al parque y la otra dar el entrenamiento por zoom. Incluso les ofrecemos la posibilidad de alternar entre el parque y el zoom porque son diferentes trabajos: uno es un entrenamiento más funcional, más de fuerza, y el otro es un trabajo más aeróbico. Es un buen complemento una cosa con la otra”.

La Deportista es un grupo de entrenamiento mixto para todas las edades y niveles fundado en 2009 por Laura Urteaga, quien en 2008 fue representante argentina en el Mundial de Triatlon en EE.UU. Del mismo surgieron cientos de corredores amateurs que de apenas caminar algunas cuadras pasaron a correr hasta maratones.

Quienes deseen más información pueden comunicarse a través de su página web completando el formulario (https://www.ladeportista.com.ar/entrena-en-parque-chacabuco-con-la-deportista-running-team/) o con la profesora Romina Molinari al 1163366404. El Running Team entrena en el Parque Chacabuco los días martes, jueves y sábados a las 8:30; y lunes y miércoles a las 19. Mientras que ofrece clases online los lunes, miércoles y viernes a las 19.

