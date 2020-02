Running: volver a la rutina después de las vacaciones

Se terminan las vacaciones y es hora de volver a la rutina complementando el trabajo, los estudios y el entrenamiento. La mayoría de las veces cuando nos vamos de vacaciones dejamos de lado el programa de entrenamiento para desconectarnos y relajarnos. Lo mismo pasa con la alimentación, es el momento de darse esos gustitos o de probar las comidas típicas del lugar al que viajamos.

Una vez de vuelta en casa es momento de volver a la rutina y, dependiendo de cuánto tiempo hayamos estado de vacaciones, puede hacerse un poco complicado volver al ritmo que teníamos antes de irnos y, sobretodo, a la constancia que exige el entrenamiento. “Creo que lo más difícil al volver es retomar la rutina de salir ya no cuando mi cuerpo lo pide, sino siguiendo un plan de entrenamiento, sobre todo luego de una larga y extenuante jornada laboral” comentó Agustina Alvarez, ASICS FrontRunner. Por otro lado, Pablo Heurtley también integrante de la familia ASICS FrontRunner agregó “lo más difícil es el primer turno, si bien salgo a correr en mis vacaciones, no lo hago a las 5:30 am”

Si bien es normal que cuando estamos de vacaciones no tengamos muchas ganas de entrenar, lo recomendable es no perder la costumbre y adaptar nuestro entrenamiento a las condiciones climaticas y geograficas del lugar a donde vamos. “Hay que ser flexible y entender las diferentes condiciones de clima y suelo. A mi me encanta continuar entrenando durante mis viajes y es una forma de recorrer nuevos destinos pero tampoco perdiendo de vista que son vacaciones” cuenta Florencia Zimmerman ASICS FrontRunner.

Alan Muszkat, quien además de ser ASICS FrontRunner es el líder de la familia en LATAM nos aconseja “Mi consejo es que entrenen, que aprovechen, van a darse cuenta que se disfruta mucho. Soy de los que siempre entrenan durante las vacaciones, esté donde esté me armo un circuito para sumar kilómetros. Las vacaciones es cuando más me gusta entrenar porque es cuando más tiempo libre tengo”

En general, los cuatro aconsejan hacer trotes recreativos, o al menos mantenerse activos, puede ser con caminatas por la ciudad o andando en bici, pero si nos vamos de vacaciones poco tiempo, puede ser útil parar un poco para arrancar nuevamente con más impulso. No debemos desalentarnos si nos cuesta volver a estar al 100% por lo general podemos tardar dos semanas o más en volver al ritmo que teníamos antes.

