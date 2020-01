ASICS FrontRunners: La marca japonesa busca un nuevo integrante para su equipo de corredores

ASICS abre la convocatoria a personas de cualquier edad, principiantes o corredores de maratón a sumarse a su equipo local de FrontRunners. Quienes se postulen deben ser capaces de mostrar su pasión por el running e inspirar a otros.

Agustina Álvarez es ASICS FrontRunner en Argentina desde hace un año y cuenta qué significa para ella ser parte de la comunidad “ser ASICS FrontRunner me dio la posibilidad de llevar a otro nivel la pasión que el correr me despierta y mostrar que no es necesario tener talento natural o dedicarse profesionalmente a ello para poder disfrutar del deporte. Implica también asumir el compromiso y la responsabilidad de inspirar y motivar humildemente a otros a traspasar sus propios límites e invitarlos a moverse, cualquiera sea el deporte que elijan. Quiero que al verme, la gente se pregunte “¿Qué es lo que hace que salga a correr con una sonrisa todos los días, aún después de un día extenuante en la oficina?” y salga en busca de esa misma sensación de felicidad que yo encuentro en cada kilómetro recorrido”.

“Ser FrontRunner es ser parte de una gran familia, compartiendo una misma pasión, conociendo personas que tienen la misma locura por el deporte y que buscan también inspirar y transmitir a otros la motivación que nos genera el hacer lo que más nos gusta”, agrega Pablo Heurtley quien se sumó al equipo en marzo 2019.

Los miembros del equipo comparten su pasión de correr y crear. Inspiran y motivan dentro y fuera de la pista simplemente viviendo y amando lo que hacen, pasando la mayor parte de su tiempo libre siendo activos y moviéndose a sí mismos y a los demás. También, podrán vivir experiencias únicas conociendo a miembros de otros países como Alemania, Reino Unido (incluidos Irlanda y Escocia), Francia, España, Italia, Dubai, Países Bajos, Rusia, Sudáfrica, Suecia, Polonia, Eslovenia, Hungría, República Checa, Austria, Brasil, Noruega, Dinamarca, Bulgaria, Serbia, Grecia, Portugal, Bielorrusia, Ucrania, Kazajstán, Turquía, Bélgica y EE.UU.

Alan Muszkat, ASICS FrontRunner hace dos años explica que “ser parte de la familia FrontRunner es maravilloso. Conocer distintas partes del mundo en zapatillas y conocer a otros miembros del mundo es algo único, levantarse cada día súper motivado y con ganas de contagiar esa motivación”.

Florencia Zimmerman, ASICS FrontRunner argentina relata que ser parte del equipo fue una de las mejores experiencias durante el 2019. “hicimos un viaje a Brasil en el que conocí a personas maravillosas de distintos lugares de Latinoamérica que compartían la misma pasión por correr. Me siento una privilegiada de que una marca de la calidad y el diseño de ASICS me haya acompañado durante un año. Recibí todo lo que necesitaba para entrenar, además de carreras, viajes y un grupo de FrontRunners que además de mis compañeros se volvieron amigos”.

Los embajadores de la marca cuentan con las últimas colecciones de calzado e indumentaria, además de pruebas de productos, dorsales para carreras seleccionadas, oportunidades para participar en campañas de marca, capacitación y asesoramiento, acceso a atletas de élite, sesiones de fotos y reuniones comunitarias. El período de inscripción comenzará el 15 de enero y finalizará el 02 de febrero. El anuncio de los nuevos FrontRunners se hará el 20 de febrero.

Para postularse y ser parte de la comunidad, ingresar en https://www.asics.com/frontrunner

