El cielo de Villa Soldati se prepara para teñirse de colores. Vuelve BA Flota en Parque de la Ciudad, el evento que combina la magia de los globos aerostáticos con tecnología, gastronomía y entretenimiento para toda la familia.

La cita es el sábado 28 de marzo a partir de las 15:00 horas. Será una jornada pensada para disfrutar al aire libre, con un cierre nocturno espectacular conocido como Night Glow, donde los globos se iluminan al ritmo de la música.

Cronograma: ¿Qué hacer en BA Flota?

La segunda edición de BA Flota en Parque de la Ciudad ofrece mucho más que inflables gigantes. El predio contará con espacios temáticos para todos los gustos:

15:00 – Apertura: Inicio del Festival Mundo Kids (inflables, domos de arte y juegos).

Inicio del Festival Mundo Kids (inflables, domos de arte y juegos). Mundo Tech: Activaciones con drones, simuladores y experiencias de Inteligencia Artificial.

Activaciones con drones, simuladores y experiencias de Inteligencia Artificial. Mundo Cars & Newbery: Autos clásicos, desfiles y paseo aeronáutico.

Autos clásicos, desfiles y paseo aeronáutico. 17:00 – El momento esperado: Inflado de globos y elevaciones cautivas (sujetas al viento).

Inflado de globos y elevaciones cautivas (sujetas al viento). 19:00 – Night Glow: El show visual nocturno de los globos.

El show visual nocturno de los globos. 21:00 – DJ Set: Fiesta de cierre Balloon Fest.

Entradas y precios: Cuánto cuesta ir

Las entradas para BA Flota en Parque de la Ciudad ya están a la venta a través de Ticketek.

Preventa General: $20.000 + $2.400 de costo de servicio (Total: $22.400).

$20.000 + $2.400 de costo de servicio (Total: $22.400). Club Flota Tour (VIP): Acceso preferencial, mejor vista, prioridad para subir a los globos y área de relax.

El ingreso peatonal será por la Puerta 7 del parque (Av. Coronel Roca 4099).

¿Qué pasa si llueve? La organización prevé fechas alternativas en caso de mal clima o vientos fuertes: domingo 29 de marzo, sábado 11 de abril o domingo 12 de abril.