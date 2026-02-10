Newsletter Subscribe
El cielo de Villa Soldati se prepara para teñirse de colores. Vuelve BA Flota en Parque de la Ciudad, el evento que combina la magia de los globos aerostáticos con tecnología, gastronomía y entretenimiento para toda la familia.
La cita es el sábado 28 de marzo a partir de las 15:00 horas. Será una jornada pensada para disfrutar al aire libre, con un cierre nocturno espectacular conocido como Night Glow, donde los globos se iluminan al ritmo de la música.
La segunda edición de BA Flota en Parque de la Ciudad ofrece mucho más que inflables gigantes. El predio contará con espacios temáticos para todos los gustos:
Las entradas para BA Flota en Parque de la Ciudad ya están a la venta a través de Ticketek.
El ingreso peatonal será por la Puerta 7 del parque (Av. Coronel Roca 4099).
¿Qué pasa si llueve? La organización prevé fechas alternativas en caso de mal clima o vientos fuertes: domingo 29 de marzo, sábado 11 de abril o domingo 12 de abril.