Es una de las arterias más transitadas y colapsadas del área metropolitana, pero finalmente se pone en marcha la solución de fondo. El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires dio inicio oficial a las obras para construir el cuarto carril de la Autopista Buenos Aires – La Plata, una intervención clave que promete agilizar el ingreso y egreso a la Capital Federal.

El anuncio, encabezado por el gobernador Axel Kicillof, confirma que la autovía se ensanchará a lo largo de 20 kilómetros, abarcando un tramo crítico que conecta las localidades de Avellaneda y Berazategui. La inversión supera los $25.900 millones y forma parte del plan estratégico de la concesionaria AUBASA.

Dónde serán los cortes y cuánto durará la obra

La ampliación se realizará en dos tramos para minimizar el impacto en el tránsito, aunque desde la Provincia ya advirtieron a los conductores: «Habrá reducciones de calzada, planificá tus viajes con tiempo y circulá con precaución».

El detalle de la zona afectada:

Inicio: Kilómetro 11,400 (Avellaneda).

Kilómetro 11,400 (Avellaneda). Fin: Kilómetro 30,420 (Berazategui).

Kilómetro 30,420 (Berazategui). Plazo de ejecución: Se estima que los trabajos durarán 15 meses.

La obra no solo implica sumar una nueva franja de circulación para reducir los tiempos de viaje, sino que también incluye la repavimentación integral y la demarcación horizontal de los tres carriles ya existentes, que presentan un fuerte desgaste por el flujo diario de vehículos pesados y livianos.

Continuidad de las mejoras en el acceso a CABA

Este proyecto se suma a los trabajos realizados en julio pasado, donde se repavimentó el tramo CABA – Sarandí (entre el km 3,6 y el 11,7). Aquella intervención mejoró la conexión directa con la Autopista 25 de Mayo y el Paseo del Bajo.

Ahora, con la extensión hasta Berazategui, se busca completar un corredor más fluido y seguro. Las empresas adjudicatarias (Kavos SA, C&E Construcciones, Briales SA y Pelque SA) ya se preparan para desplegar maquinaria en la traza, por lo que se recomienda a los usuarios estar atentos a los desvíos y señalizaciones provisorias que comenzarán a aparecer en los próximos días.