Es una de las arterias más transitadas y colapsadas del área metropolitana, pero finalmente se pone en marcha la solución de fondo. El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires dio inicio oficial a las obras para construir el cuarto carril de la Autopista Buenos Aires – La Plata, una intervención clave que promete agilizar el ingreso y egreso a la Capital Federal.
El anuncio, encabezado por el gobernador Axel Kicillof, confirma que la autovía se ensanchará a lo largo de 20 kilómetros, abarcando un tramo crítico que conecta las localidades de Avellaneda y Berazategui. La inversión supera los $25.900 millones y forma parte del plan estratégico de la concesionaria AUBASA.
La ampliación se realizará en dos tramos para minimizar el impacto en el tránsito, aunque desde la Provincia ya advirtieron a los conductores: «Habrá reducciones de calzada, planificá tus viajes con tiempo y circulá con precaución».
El detalle de la zona afectada:
La obra no solo implica sumar una nueva franja de circulación para reducir los tiempos de viaje, sino que también incluye la repavimentación integral y la demarcación horizontal de los tres carriles ya existentes, que presentan un fuerte desgaste por el flujo diario de vehículos pesados y livianos.
Este proyecto se suma a los trabajos realizados en julio pasado, donde se repavimentó el tramo CABA – Sarandí (entre el km 3,6 y el 11,7). Aquella intervención mejoró la conexión directa con la Autopista 25 de Mayo y el Paseo del Bajo.
Ahora, con la extensión hasta Berazategui, se busca completar un corredor más fluido y seguro. Las empresas adjudicatarias (Kavos SA, C&E Construcciones, Briales SA y Pelque SA) ya se preparan para desplegar maquinaria en la traza, por lo que se recomienda a los usuarios estar atentos a los desvíos y señalizaciones provisorias que comenzarán a aparecer en los próximos días.