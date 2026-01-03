Con la Avenida 9 de Julio totalmente colapsada, miles de venezolanos en el Obelisco protagonizan desde este mediodía una jornada histórica que paraliza el centro porteño. La confirmación de la operación militar de Estados Unidos y la posterior detención de Nicolás Maduro detonó una movilización espontánea que obligó al Gobierno de la Ciudad a desplegar un operativo de seguridad de emergencia.

El grito es unísono: «Libertad». Lo que comenzó como un rumor en redes sociales se transformó en una marea tricolor que cortó el Metrobús y las arterias aledañas a la Plaza de la República. Bocinazos, llanto y abrazos entre desconocidos marcan el pulso de una comunidad que ve en este hecho el fin de su exilio forzado. «Llevo seis años esperando este momento para volver a abrazar a mi madre», confesó uno de los manifestantes entre lágrimas, resumiendo el sentir de la diáspora.

Iluminación especial y alerta en Palermo

Ante la magnitud de los festejos, el Ejecutivo porteño confirmó que al caer la tarde el ícono de la Ciudad y el Puente de la Mujer se iluminarán con los colores amarillo, azul y rojo. Además, ya se izó una bandera de Venezuela en la plaza central como gesto institucional de apoyo.

Sin embargo, el mapa de la Ciudad muestra dos caras. Mientras el Microcentro es una fiesta, en Palermo crece la tensión. El Ministerio de Seguridad nacional blindó la Embajada de Estados Unidos (Av. Colombia) ante la inminente llegada de columnas de izquierda.

La Izquierda marcha «contra el imperialismo»

Como contrapartida a la alegría en el centro, el Frente de Izquierda (FIT), el MST y la Liga Internacional Socialista (LIS) convocaron a una marcha de urgencia para las 15:00. Las columnas se agrupan en Plaza Italia para movilizar hacia la sede diplomática bajo la consigna «Fuera Yanquis de Venezuela».

Aunque los dirigentes de izquierda aclararon que «no defienden a Maduro», rechazan lo que consideran una violación a la soberanía sudamericana por parte de la administración de Donald Trump.

Atención conductores: Se recomienda evitar la zona de Plaza Italia y la totalidad de la Avenida 9 de Julio. Se espera que el pico máximo de concentración de venezolanos en el Obelisco ocurra a las 17:00, complicando el regreso a casa en todo el corredor norte y sur del AMBA.