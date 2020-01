Una familia de La Plata le regaló a su abuela la «fiesta de 15» que no había podido tener

(PBA) En La Plata, una abuela de 79 años logró cumplir su sueño frustrado de juventud: tener su propia «fiesta de 15» y un vestido de princesa.

Idalina Silva había soñado desde muy pequeña tener una gran fiesta para celebrar sus 15 años. Sin embargo, según relata infobae, por problemas de dinero, fue imposible.

Nina, como le gusta que le digan, nació el 9 de enero de 1941 en la provincia de Corrientes. Cuando aún era pequeña, sus humildes padres se mudaron en busca de posibilidades a la ciudad de La Plata y se encontraron con horas de trabajo duro y mal pago. Teniendo apenas lo suficiente para comer, cuando Nina estaba por cumplir sus 15 no sólo no pudo tener el vestido, que sus amigas y otras chicas de sus edad lucían, sino que debió salir a trabajar como empleada doméstica para poder ayudar con los gastos de la casa.

Los años pasaron y Nina conoció a un buen hombre, se casó y tuvo hijos. Así que decidió enterrar en lo más profundo de su corazón la fantasía de una fiesta.

Pero 64 años después, y de sorpresa, esos hijos que crió lograron cumplir su sueño y le regalaron lo que fue la mejor noche de su vida.

El pasado 11 de enero, cuando Nina celebró su 79 años, su gran familia -son 84 entre hijos, nietos y bisnietos- hizo realidad aquel deseo y pudo tener su vestido de princesa. “Mis hijos me habían dicho que harían un festejo, pero no creí que a esta edad me harían una fiesta de 15. Pero la hicieron y se los agradezco porque fue un sueño cumplido”, dijo emocionada la mujer a Infobae.

Yolanda, la menor de las hijas de Nina contó: «La idea de regalarle su soñado vestido surgió a mediados de octubre cuando estábamos viendo con mamá una revista con modelos de 15 y me contó que no había tenido su fiesta. Me dijo como al pasar que le hubiera gustado ponerse uno de esos vestidos. El domingo siguiente le festejamos el Día de la Madre junto a mis hermanos y aproveché el momento para contarles la idea de la gran fiesta. Todos dijeron que sí y decidimos organizarle ese festejo para su próximo cumpleaños».

Idalina sufre de artrosis en las piernas y ni siquiera sale a caminar mucho porque el dolor la supera. Sin embargo, el día de la fiesta bailó como nunca. Según sus familiares había vuelto a tener 15 años de verdad.

«Estuvo todo muy lindo y nunca esperé una algo así. Cuando entré al salón ¡me quise morir! Estaban todos aplaudiéndome y me dije: ‘¡Debo ser una reina por tanto aplauso!. La verdad, me hicieron sentir como una reina'», dijo la abuela. «Estaba muy tranquila y eso fue raro porque no soy de estar tranquila. Pero esa noche ¡hasta bailé! Tan contenta estaba que al otro día me levanté sin un solo dolor», contó Nina, emocionada y feliz. NR

