Se viene una edición especial de la Noche de la Pizza y la Empanada

(CABA) El martes 22 de septiembre se celebrará una edición especial de «la Noche de la Pizza y la Empanada«, un evento único que tiene como objetivo dar impulso al consumo en el sector, con importantes descuentos en los comercios adheridos, apoyándolos en este momento tan particular.

El evento es organizado por la Asociación Propietarios de Pizzerías y Casas de Empanadas de la Argentina (APPYCE), su Escuela Profesional y BA Capital Gastronómica (GCBA).

La participación en el evento es sin costo para los establecimientos y pueden hacerlo pizzerías y casas de empanadas de todo el país.

TAMBIEN PUEDE INTERESARTE

Grooming: lanzan campaña con recomendaciones tras denuncias en el juego Roblox

“Estamos contentos de poder seguir adelante con este evento que es tan esperado por nuestro sector y por la gente y esperamos que puedas apoyar a la pizzería de tu barrio el 22 de septiembre”, sostuvo Lorena Fernandez, presidente de APPYCE, quien detalló que en esta ocasión por el contexto difícil que se vive no solo los socios podrán participar del evento sino también todos los establecimientos que así lo deseen. Según explicó, este año las promociones van a estar limitadas al delivery y al take away para que no haya amontonamiento de gente.

Las promociones de los participantes estarán disponibles en un mapa interactivo publicado en: https://lanochedelapizzaylaempanada.com.ar/. En los días previos al evento la comunidad podrá disfrutar de una propuesta online con muchos invitados, sorteo de pizzas y empanadas, cursos online de Escuela Appyce y muchas sorpresas más.

Appyce invita a todos los establecimientos que deseen participar a completar el siguiente formulario: https://bit.ly/32OeklC. La fecha límite para inscripción de comercios es el viernes 18 de septiembre.

Comentarios

Ingresa tu comentario